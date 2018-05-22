Ünlü koleksiyoner Bünyamin Kaynar hayatını kaybetti

Ünlü koleksiyoner Bünyamin Kaynar (64), İstanbul’da dün gece hayatını kaybetti. Moda Müzayede’nin de sahibi olan Bünyamin Kaynar, İstanbul’da nümizmatik, efemera, jeton müzayedeleri yaptı. Nümizmatik ile ilgili kitapları da olan Kaynar, İş Bankası’nda uzun süre çalışıp emekli oldu. Bu nedenle banka ile her türlü objeyi de toplayan Kaynar’ın bu konuda bir koleksiyonu da vardı. Kayserili olan Bünyamin Kaynar’ın naaşı yarın Kayseri Yeşilhisar Erdemli köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.