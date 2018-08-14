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14 Ağustos 2018 17:52

Ünlü sanatçı, ABD Başkanı Trump’a kızıp şiir yazdı

15 Temmuz ve Afrin Marşlarının söz yazarı Sanatçı Abdurrahman Delen, son günlerde Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ABD Başkanı Donald Trump’a kızarak onu eleştiren bir şiir kaleme kaldı.

Ünlü sanatçı, ABD Başkanı Trump’a kızıp şiir yazdı

14 Ağustos 2018 17:52


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Türkiye karşıtı hamlelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Daha önce yazdığı 15 Temmuz ve Afrin Marşları ile tanınan ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ve “Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönem iyi değil” diyen ABD Başkanı Trump’a kızgın olduğunu ifade ederek onu eleştiren bir şiir yazdı.


“Biz bu vatan için canımızı veririz”


Kaleme aldığı şiirin mizahi bir üslupla ve milli duygularla yazıldığını belirten ses sanatçısı Abdurrahman Delen, yakın zamanda tepkisini dile getirebilmek için bir video klip çalışması yapılacağını da ifade ederek, “ABD’nin ekonomik tehditlerine boyun eğecek kadar ucuz bir devlet değiliz. Biz bu vatan için canımızı veririz. Tüm dünya bizim ne kadar ciddi olduğumuzu 15 Temmuz’da ve ülkemizin yaptığı sınır dışı operasyonlarda da gördü. Ben de herkes gibi milli duygularla ABD Başkanı Trump’a çok kızgınım. Biraz mizahi bir dille de olsa bu kızgınlığımı bir şiir yazarak dile getirdim. Çalışmalarımız devam ediyor, çok yakın bir zamanda bu şiir için bir klip de çekeceğiz” dedi.


15 Temmuz ve Afrin Marşlarının söz yazarı, sanatçı Abdurrahman Delen’in ABD Başkanı Trump’a tepkisini dile getirerek kaleme aldığı şiirin bazı bölümleri ise şu şekilde:


“Sen şu Trump’a bak


Söylediği lafa bak


Ağzından çıkanı


Duymuyor ki kulağı


İyi misin Amerikalı


Almışlar o aklını


Güvenme hiç dolara


Dost kal Amerikalı


Sığınmış hep dolara


Atar tutar ne varsa


Tek başına kalacaksın


Güvenme Amerika’ya


Senin gibi adama


One minute Trump derler


Sen salla dur böyle


Allah büyük bizle sana.”




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