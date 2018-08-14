Ünlü sanatçı, ABD Başkanı Trump’a kızıp şiir yazdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Türkiye karşıtı hamlelerine tepkiler çığ gibi büyüyor. Daha önce yazdığı 15 Temmuz ve Afrin Marşları ile tanınan ses sanatçısı Abdurrahman Delen, Türkiye’ye yönelik tehditlerde bulunarak yaptırım kararları alan ve “Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönem iyi değil” diyen ABD Başkanı Trump’a kızgın olduğunu ifade ederek onu eleştiren bir şiir yazdı.

“Biz bu vatan için canımızı veririz”

Kaleme aldığı şiirin mizahi bir üslupla ve milli duygularla yazıldığını belirten ses sanatçısı Abdurrahman Delen, yakın zamanda tepkisini dile getirebilmek için bir video klip çalışması yapılacağını da ifade ederek, “ABD’nin ekonomik tehditlerine boyun eğecek kadar ucuz bir devlet değiliz. Biz bu vatan için canımızı veririz. Tüm dünya bizim ne kadar ciddi olduğumuzu 15 Temmuz’da ve ülkemizin yaptığı sınır dışı operasyonlarda da gördü. Ben de herkes gibi milli duygularla ABD Başkanı Trump’a çok kızgınım. Biraz mizahi bir dille de olsa bu kızgınlığımı bir şiir yazarak dile getirdim. Çalışmalarımız devam ediyor, çok yakın bir zamanda bu şiir için bir klip de çekeceğiz” dedi.

15 Temmuz ve Afrin Marşlarının söz yazarı, sanatçı Abdurrahman Delen’in ABD Başkanı Trump’a tepkisini dile getirerek kaleme aldığı şiirin bazı bölümleri ise şu şekilde:

“Sen şu Trump’a bak

Söylediği lafa bak

Ağzından çıkanı

Duymuyor ki kulağı

İyi misin Amerikalı

Almışlar o aklını

Güvenme hiç dolara

Dost kal Amerikalı

Sığınmış hep dolara

Atar tutar ne varsa

Tek başına kalacaksın

Güvenme Amerika’ya

Senin gibi adama

One minute Trump derler

Sen salla dur böyle

Allah büyük bizle sana.”