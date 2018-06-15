Ünlüler bayram kazalarına dikkat çektiler

"Kazasız Kul Olmaz" ekibi bayram kazaların yaşanmaması için sürücülere farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. İş ve trafik kazalarına dikkat çeken eğitsel stand-up olarak 81 ilde kapsamlı sahneleniyor.

Proje kapsamında İstanbul’da sürücülere kurallarla ilgili uyarıcı broşür dağıtımı yapıldı. İstanbul gelişim sanat tarafından 2009 yılından bu yana devam eden proje, kurum ve kuruluşlar destekleriyle devam ediyor.

Projenin yazarı yönetmeni Zahrettin Çelik, “Geçen yıl bayramı sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlarımız 81 ilde 40 milyon hareket halindeydi. Aşırı hız,yorgunluk, beraberinde getiren ihmaller zinciri 7 günlük bilanço çok ağır oldu. Haberlerde görüyoruz “Bir aile yok oldu” belki küçük bir haber olarak geçer ya da hiç geçmez .Buna alışmamak lazım giden bir can o yüzden biz çocuk yaşta trafik eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Kuralları refleks haline getirdiğimiz takdirde ihmaller azalır” dedi.

Çelik, şunları söyledi: "İhmallerde dünya genelinde 3’üncü, Avrupa’da ne yazık ki 1’inci sıradayız Her gün 15-25 kişi yaşamını yitiriyor. Buradan kurum ve kuruluşlara aracılığınızla sesleniyoruz. Bu ihmallerin azalması için büyük bir sinerji oluşturalım beraber kazaları azaltalım."

Ünlü isimler de kazalara dikkat çekti

Proje kapsamında ünlü isimler de vatandaşları bayramda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Oyuncu Zihni Göktay, "Trafik terörünü azaltalım. Hatalı sollamalar başkalarının önüne geçmeler, dörtlüleri yakıp da caddeye paralel park etmeler bunları bırakalım. “Kazasız kul olmaz” projesini bütün benliğimle destekliyorum" dedi.

Kenan Sofuoğlu, "Bizler pistlerde riskle yarışıyoruz. Ama trafikte kurallara riayet ediyoruz lütfen yorgun araç kullanmayalım" derken, şarkıcı Derya Uluğ ise, "Araç kullanan tüm sürücüler direksiyon başında telefon kullanmamaları emniyet kemeri sadece ötmemesi için değil. Gerçekten can güvenlikleri için takmalarını diliyorum. Kazasız kul olmaz" diye konuştu.

Betül Demir, "Herkese iyi bayramlar mutlu yarınlar. Lütfen trafik kurallara uyun ve muhakkak emniyet kemerinizi takın" derken oyuncu Ayhan Taş ise, "Kazasız kul olmaz ama; biz istersek kaza oranını azaltabiliriz, hatta yok edebiliriz. Hayırlı bayramlar" diye konuştu.

Sanatçı İzel Çeliköz, "Sloganımız “kazasız kul olmaz” buna ben bir şey daha eklemek istiyorum “kazayla kullar ölmesin.” Çünkü ben çok arkadaşımı trafikte kaybettim.Lütfen kurallara riayet edelim iyi bayramlar dilerim" dedi.

Yonca Evcimik ise, "Hiçbir canlıya zarar vermemek için, lütfen trafik kurallarına dikkat edelim" şeklinde konuştu.