Üsküdar Belediyesinden engelli vatandaşlara boğaz turu

Engelli vatandaşlara her türlü imkanı sunan Üsküdar Belediyesi bu sefer Üsküdar Valide Sultan Gemisi ile Boğaz Gezisi yaptırdı. 15. 00’da Üsküdar rıhtımından hareket eden gemide bulunan engelli vatandaşlar ile aileleri boğazın eşsiz manzarasını görme imkanı buldu. Yemek ikramları da yapılan gemide 150 engeli 400 kişi doyasıya eğlendi.

Engelliler ile Boğaz Turu’na çıkan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “Bugün Üsküdar’ımızın engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini misafir edelim istedik. Engelli vatandaşlarımızın en önemli sorunlarında bir tanesi sosyal hayata katılamamaktır. Biz istiyoruz ki engelli kardeşlerimiz sosyal hayatın içersinde olsun, çalışma hayatının içerisinde olsun. Bu düşünce ve hareketle hem bir boğaz gezisi hem bir eğlence olsun diye engelli vatandaşlarımızı misafir ediyoruz" dedi.

“Valide Sultan gemimiz 1 aydır Üsküdar’ı taşıyor”

Valide Sultan gemisinin 1 aydır Üsküdar’ı taşıdığını belirten Şanlıer, “Sadece Üsküdar’ımızı değil tüm İstanbul’u taşıyor. Değişik yerlerden misafirlerimiz geliyor. Biz bundan gerçekten mutlu oluyoruz. Çünkü Üsküdar, İstanbul çok güzel bir şehir. Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen öncülüğünde böyle bir projeye imza atmak, böyle bir tesisi Üsküdar’ın hizmetine sunmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Yüzlerindeki bu mutluluğu görmek. Bu heyecanı görmek bizi gerçekten ziyadesiyle mutlu ediyor. Gerçekten engelli çocuklarımız her şeyin en güzeline layık” şeklinde konuştu” şeklinde konuştu.