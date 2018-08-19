Ütü masalarının içinden binlerce paket kaçak sigara çıktı

Olayda yakalanan şahsın yurda kaçak yollarla soktuğu sigaraları Gaziantep’te irtibatlı olduğu kişiler vasıtasıyla sanayi tipi ütü masası ve elektrik trafolarının içine zulaladığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ş.D. isimli bir şahsın yurda yasa dışı yollarla soktuğu kaçak sigaraları, İstanbul genelinde irtibatlı olduğu şahıslara satacağı bilgisini aldı. Yapılan inceleme ve fiziki takip sonucunda Ş.D.’nin kaçak sigaraları Gaziantep’te irtibatlı olduğu kişiler aracılığıyla kargoyla getirteceği tespit edildi.

Ütü masalarının içinden binlerce paket sigara çıktı

Sigaraların İstanbul’a ulaşmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Kargodan mallarını teslim alan Ş.D.’nin sigaraları sakladığı depoya baskın düzenleyen jandarma ekipleri; sanayi tipi ütü masalarının ve elektrik trafolarının içine zulalanmış vaziyette binlerce paket bandrolsüz kaçak sigarayı ele geçirdi. Düzenlenen operasyon ile bölücü terör örgütünün önemli finans kaynaklarından biri olan sigara kaçakçılığına ağır bir darbe vuruldu. Yakalanan Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma devam ediyor.