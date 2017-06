Uzmanlardan Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketimiyle ilgili uyarı

Eyyüb Yılmaz Ramazan Bayramı’nda tatlı tüketimine dikkat çekerek, "Yaşlılık sürecini en çok hızlandıran şey eti tatlıyla birleştirmektir." dedi. Yılmaz, ayrıca tatlı yerine tüketilebilecek bir içecek tarifi de verdi.

Ramazanda verdiğimiz kiloları almamak için öğünlerde muhakkak meyve ve çerez tüketilmesi önerilerinde bulunan Aile Hekimi Uzmanı Dr. Aile Hekimi Uzman Doktor Eyyüb Yılmaz, Ramazan sonrası bayramda beslenmede yapılması gerekenleri açıkladı, Yılmaz, "Yediğiniz etin üç misli kadar salata tüketmeye dikkat." dedi. Et ve tatlının birlikte tüketilmemesi gerektiği üzerine değine Dr. Eyyüp Yılmaz " Et yedikten sonra tatlı yiyenler vücutlarında oluşan aminoglikozit’lerden dolayı hızla yaşlanırlar. İki dilim baklava yiyorsan bir bardak ayranı içmeden o baklavayı eritemezsin. Yaşlılık sürecini en çok hızlandıran şey eti tatlıyla birleştirmektir. Et yedikten sonra yiyebileceğiniz en güzel şey, bol bol salata tüketmektir. Yediğiniz etin üç misli kadar salata tüketmeye dikkat edelim” diye konuştu.

Tatlı yerine tüketilecek içecek tarifi de veren Yılmaz, " Bayram tatili süresince çocuklarınıza, komşularınıza ve gelen misafirlerinize ikram edebileceğiniz harika bir içecek tarif edeceğim. İşte ramazan ayından sonra sizlere Padişahlara layık bir içecek. Limon, nane, hurma, bal, zencefil ve üzerine de azıcık tarçında serptiniz mi harika bir içecek olacak, afiyet olsun" dedi.