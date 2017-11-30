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30 Kasım 2017 12:57

Vodafone Park’ta ikinci Galatasaray derbisi

Beşiktaş, cumartesi günü Galatasaray ile Vodafone Park’ta ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park’ta ikinci Galatasaray derbisi

30 Kasım 2017 12:57

Daha önce geçtiğimiz sezon bu statta oynanan maç 2-2 beraberlikle sona ermişti.


Nisan 2016’da hizmete giren Beşiktaş’ın evi Vodafone Park, ikinci kez Galatasaray’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü siyah-beyazlılar, evinde sarı-kırmızılılar ile mücadele edecek. İki takım daha önce Vodafone Park’ta 2016-2017 sezonunun 5. haftasında karşı karşıya geldi. Bu maçta ilk yarı 2-0 Galatasaray üstünlüğü ile tamamlanırken, ikinci yarıda Beşiktaş 2 gol bulmuş ve mücadele beraberlikle sonuçlanmıştı.




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