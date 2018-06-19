Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay ve Ücretlendirme ve Çalışan İlişkileri Direktörü Burak Balkış Vodafone Grubu içinde çeşitli üst düzey pozisyonlara atandı.

Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, Vodafone Grubu Teknolojiden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğüne, Vodafone Türkiye Ücretlendirme ve Çalışan İlişkileri Direktörü Burak Balkış ise Vodafone Grubu Ürün ve Servisler İnsan Kaynakları Direktörlüğüne atandı. Böylece, Vodafone Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği yönetici sayısı 150’ye ulaştı.

Vodafone Türkiye’nin başarı reçetesini yurtdışına taşıyacaklar

Vodafone Türkiye ailesine Mayıs 2012’de katılan Pınar Kalay, şirketin Stratejik İnsan Kaynakları yapılanmasının kurulmasına ve güçlü bir işveren markası haline gelmesine öncülük etti. Kalay ayrıca, çalışan odaklı yüksek performans kültürü oluşturma, çalışanların farklı yaşam evrelerinde ihtiyaçlarının belirlenmesi, Transformasyonel Liderlik Programı, İK stratejilerinde ’dönüşüm liderliği’ sürecini başlatarak, dijital transformasyonun gerçekleştirilmesinde katkısı olan ’DijitalSen’ ve Agile çalışma metodolojisi gibi birçok stratejik projeyi yönetti; çalışan bağlılığı ile ilgili aktif çalışmalar yaptı. Yaptığı bu çalışmalarla Vodafone Türkiye’nin ’Great Place To Work’ Birincilik Ödülü ve ’Cross Generation Collaboration’ Özel Ödülü almasına liderlik eden Kalay, aynı zamanda ’Çeşitlilik ve Dahiliyet’ alanında Vodafone Türkiye’yi farklı yönetim kurullarında temsil ederek bu konudaki bilinçlenmeye katkıda bulundu.

Vodafone Türkiye ailesine Mayıs 2004’te katılan Burak Balkış, maliyet bilincini ve duyarlılığını şirket kültürü haline getirmeye aracılık eden ’Benim Vodafone’um Benim İşim’ projesinde stratejik rol aldı; insan kaynakları alanında betimsel ve öngörüsel analiz yapabilmeye olanak sağlayan ’İK analitiği’ sistemlerinin kurulması, çalışanların kendi ihtiyaçlarına uygun ’Esnek Çalışma’ modeli ve ’Yan Fayda’ uygulamaları konusunda liderlik yaptı.