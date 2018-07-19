Yabancı dil öğrenmek isteyen Dil Evi’ni tercih ediyor

Kimi iş çıkışı eve giderken kimi de zamanını değerlendirmek için Dil Evi’ni tercih ediyor. Bu sıcak ortamda bazıları pratik yapıyor bazıları da gramer konusunda kafasına takılanları hocalara soruyor. Gün boyunca açık olan Dil Evi’nde eğitim alanlar arasında Arapça öğrenen Ruslar ve İngilizce öğrenen Suriyeliler de var.

“Herkesin bir yabancı dili olsun” sloganıyla 2014 yılında hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Dil Evi, yabancı dil öğrenmek isteyenlerle dolup taşıyor. Bağcılar Meydan’da bulunan Dil Evi bir kafe ortamında yabancı dilini öğrenme ve geliştirme fırsatı sunuyor. Yolu Bağcılar’dan geçen, iş çıkışı günün yorgunluğunu atmak isteyen veya yabancı dil konusunda sormak istediği bir şey olan herkes buraya uğruyor.

Kayıt yaptırma zorunluluğu olmayan Dil Evi’nin kapısı çocuk, yaşlı, genç, öğrenci, emekli her yaş ve meslek grubundan insana açık. Hocalar eşliğinde Arapça ve İngilizce sohbet ortamında bulunan misafirler pratik yapma imkanı buluyor. Dil Evi’nin müdavimleri arasında Suriyeliler ve Ruslar gibi yabancı uyruklular da var.

“Boş zamanlarımda pratik yapmak için buraya geliyorum”

İstanbul’da tercümanlık yapan Rus uyruklu Maryam Çilik, “Rusça-Türkçe tercümanlık yapıyorum. Arap Dili ve Edebiyatı okudum. Arapçamı geliştirmek için buraya geliyorum. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. Yabancı dil bilenler yazma ve okuma biliyor ama konuşamıyor. O yüzden çok mükemmel bir yer. Buranın çok faydasını gördüm” dedi.

Konya Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencisi olan Suriyeli Muhammed Emin ise “Yazları dekorasyon işiyle uğraşan abiminyanında çalışıyor paramı kazanıyorum. İngilizceyi unutmaya başlamıştım. İşten boş kalan zamanlarımda pratik yapmak için buraya geliyorum” şeklinde konuştu.

“Dışarıda kafede oturacağıma burada oturuyorum”

Gaziosmanpaşa’da oturan Şebnem Aslan da “Burada oturmuyorum. Teyzemlere gelip giderken gördüm. Buraya yolum düştükçe pratiğimi geliştirmek için Dil Evi’ne geliyorum. Her yerde yok. Çok güzel bir yer” dedi.

Dil Evi’nin dikkat çeken müdavimlerinden 67 yaşındaki emekli Mevlüt Kumru, “Libya’da inşaat işçisi olarak çalışmıştım. Oralardan öğrendiğim Arapça’yı geliştirmeye çalışıyorum” derken 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Mehmet Sancar da “Okullar kapandıktan sonra buraya gelmeye başladım. Her gün 1 saat geliyorum. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar” dedi.Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyan Fatma Zehra Tayfur ise “Dışarıda kafede oturacağıma burada oturuyorum en azından bir katkısı oluyor” dedi.

“Dil Evi’nin büyük ilgi görmesi bizi memnun ediyor”

Gençleri en az biryabancı dil öğrenmeye davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şunları söyledi: “Hemşehrilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri, kolayca iş bulabilmeleri ve hayatlarında başarıya ulaşabilmeleri için imkanlar sunuyoruz. Bu anlamda hizmete açtığımız Dil Evi, büyük ilgi görüyor. Bu da bizi memnun ediyor”

Dil Evi hafta içi 09.00 - 20.00 ile Cumartesi günü 10.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.