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19 Ağustos 2018 10:27

Yakalanan oto hırsızları adliyeye sevk edildi

İstanbul’da evlerden çaldıkları kontak anahtarlar yardımıyla ve çeşitli illerden sahte kimliklerle kiraladıkları araçları çalarak şase numaralarını değiştirip satan 3 şahıs yakalandı.

Yakalanan oto hırsızları adliyeye sevk edildi

19 Ağustos 2018 10:27


Beykoz’da Erhan Y. isimli şahısta 2 adet çalıntı araç bulunduğu ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgeye giderek Erhan Y.’yi yakalayan ve gözaltına alan ekipler soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan Erhan Y., çalıntı araçları Serdar Y.’den temin ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler Erhan Y. ve Serdar Y. arasında bir buluşma ayarladı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen buluşmaya Serdar Y. beraberindeki Furkan O. ile geldi. Bu sırada ekipler Serdar Y. ve Furkan O.’yu gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst aramalarında üzerlerinden 5 adet kontak anahtarı ve 9 adet sahte plaka çıktı. Bu anahtarlardan üçünün şüpheliler tarafından Sultanbeyli, Maltepe, Beykoz ilçelerinde gerçekleştirdikleri hırsızlıklar sonucunda çaldıkları otomobillere ait olduğu öğrenildi. Diğer iki anahtarın ise Tokat ve Çankırı illerinden sahte kimliklerle kiralayarak çaldıkları araçların olduğu belirtildi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları araçların şase numaralarını, yine aynı modellerin hurdaya çıkmış olan araçlarla değiştirerek sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin buluşmaya geldikleri otomobilin ise Kağıthane’den çalındığı ortaya çıktı.


Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erhan Y., Serdar Y. ve Furkan O.’nun ifadeleri Oto Hırsızlığı Büro Amirliğinde alındı. Gözaltındaki Erhan Y.’nin özel güvenlik olduğu, Furkan O.’nun ise sahte kimlik kullandığı kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen çalıntı otomobiller ise sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.




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