Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, öğretim üyeleri,öğrenciler ve aileler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk,Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr.Fazıl Küçük,KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf.R.Denktaş ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Piyano Öğretim elemanlarından Hürya Stresenkava kısa bir müzik dinletisi sundu.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahar Ulusoy açılışta yaptığı konuşmada, “Atatürk ilkelerine bağlı,eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, öz güveni ve hoşgörüsü olan, etik değerlere saygılı çağdaş dişhekimleri yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Diş Hekimliği Fakültesi’nin bu yıl 11 yabancı uyruklu toplam 61 mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ulusoy, 2007 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi’nin 2011-12 döneminde 27 diş hekiminin mezun verildiğini, daha sonraki dönemlarde bu sayının giderek arttığını ve bu yılki mezunlarla sayının 432’ye ulaştığını vurguladı.

Ulusoy, “Bu haklı gururu yaşamamızı sağlayan sayın Kurucu Rektörümüz başta olmak üzere Akademik ve İdari kadromuza, emeği geçen herkese, çocuklarını bize amanet eden değerli velilerimize teşekkür ederiz” ifadelerine yerdi.

Ulusoy, “Fakültede Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki şube halinde eğitim verilmekte olduğunu belirterek, İngilizce Diş Hekimliği Lisans Programında 328, Türkçe Diş Hekimliği Lisans Programında ise 725 olmak üzere toplam 1053 öğrenciye eğitim verildiğini, Doktora Programında ise 57 öğrencinin Lisansüstü eğitim almakta ve araştırma yapmakta olduğunu vurguladı. Fakültede ilk 3 yıl klinik öncesi son 2 yılı uygulamalı klinik olarak 5 yıl boyunca yoğun bir eğitim verilmekte olduğunun altını çizen Ulusoy, bütün bu eğitim hamleleri yanında Diş Hekimliği Fakültesi akademik kadrosunun bilimsel araştırma ve yayın konusunda da ön sıralarda yer aldığını, uluslararası kongrelerde KKTC’nin sesini duyurduğunu belirtti.

Dönem birincisi Diş Hekimi Serkan Akay’ın konuşmasının ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Kültürümüzün ileri uygarlık kurma faaliyetinin ön safında yer alacak biçimde geliştirilmesi, kültürümüzü yakından ilgilendiren kesimlerini sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Yakın Doğu Üniversitesi kuruluşundan bu yana geçen ve bu kadar kapsamlı ve yüksek düzeyde bilim ve eğitim kurumunun tarihi bakımından kısa sayılacak zaman dilimi içerisinde olağanüstü bir hızda gelişmiş ve Kıbrıs’ın en büyük eğitim, araştırma ve kültür merkezi olmuştur” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bünyesinde 27 akademik birim, 29 araştırma ve uygulama merkezi ve çok sayıda laboratuvarlarıyla araştırmacılarına nitelikli yayın yapma ve yeni araştırma projelerini üretmeye özendirmek; stratejik öneme sahip çok disiplinli ve disiplinlerarası araştırmaları desteklemek, uluslararası etki yaratabilecek ARGE alanlarında kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ,mezun olan genç diş hekimlerine seslenerek “yeni yaşamınızın sizlere sağlık başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. yolunuz açık olsun.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler sahneye davet edilirken, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahar Ulusoy ile birlikte mesleki yemin ettiler..

Dereceye giren dönem birincisi Diş Hekimi Serkan Akay’a altın madalyasını Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel’in takdim etmesinin ardından, Dönem ikincisi Burcu Cebeci gümüş madalya, Üçüncü Ahsen Sarıçobanoğlu’na bronz madalya takdim edildi.

Törende Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant adına dereceye giren mezunlara , Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası yönetim kurulu eğitim sorumlusu ve Diş Hekimliği öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel Yalı plaket takdim etti.

Tören geleneksel kep atma töreni ile son buldu.