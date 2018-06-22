Yakın Doğu Üniversitesinde mezuniyet günü

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2017-2018 bahar dönemi mezuniyet töreni AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen törene Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Yrd. Doç. Dr. Ali Denker ile Fatoş Mayın tarafından hazırlanan tango gösterisi ile devam etti. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, "1992’de kurulan bir fakülteyiz. Üniversitemizin neredeyse ilk fakültelerinden bir tanesi. Küçük bir çekirdekten, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüyle başlayan serüven şu anda 8 bölüme sahiptir. Bu büyük bir şey çünkü Fen-Edebiyat bütün bölümlerin anası. Üniversitelerde olmazsa olmaz olan bölümler dolayısıyla böyle bir fakültenin mensubu olmak ayrıcalıktır insan seviniyor ve gurur duyuyor. Bu gençleri yetiştirdiğiniz için öncelikle akademisyen arkadaşlarım ve kıymetli velilerimize tekrardan teşekkür ediyorum ve tabii ki bu imkanları bize sağlayan başta kurucu Rektörüm Dr. Suat Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan Günsel’e şükranlarımızı sunmalıyız” dedi.

"Yaptığınız şeyleri eleştirin, beğenmeyin"

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt, "Üniversitemizin iddiası üçüncü nesil üniversite olmasıdır. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet. Biz topluma hizmet kavramını toplumu dönüştürmekle değiştirdik. Eğitim konusunda iddialıyız gerçekten yaşama, insanlığa katkı sağlayacak çok değerli mezunlar veriyoruz, bunların kalitesinden, niteliğinden yüzde 100 eminiz" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Kurt, "Sıradan olmayın çünkü herkes sıradan bu anlamda. Yeni şeyler yapmaya çalışın, yenilikçi olun. Yaptığınız şeyleri eleştirin, beğenmeyin. Daha iyi nasıl yaparım diye düşünün. Değer verin diğer insanlara, empati kurun. Siz bir Yakın Doğu’lusunuz ve Yakın Doğu’lu olmakla her zaman gurur duyun. Size başarılar dilerim" şeklinde konuştu.