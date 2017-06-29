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29 Haziran 2017 09:44

"Yaz aylarında Omega 3 yağ asitleri tüketimi aksatılmamalı"

Dr.


29 Haziran 2017 09:44

Hakan Tüfekçi, yaz aylarında okulların kapanması ve tatil sezonunun açılmasıyla düzenli tüketilmesi gereken Omega 3 yağ asitlerinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.


Her yaşta gerekli olan omega 3 yağ asitleri, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için çok önemli. Yaz aylarında da düzenli tüketilmesi gereken Omega 3 yağ asitleri, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde önemli rol oynuyor.


Yaz aylarında okulların kapanması ve tatil sezonunun açılmasıyla rutin alışkanlıklarda aksamalar olduğuna dikkat çeken Hakan Tüfekçi, "Omega 3 yağ asitleri zihinsel ve fiziksel gelişim için önemlidir ve yıl boyunca kullanılması önerilmektedir. Vücudun üretemediği ve dışarıdan alınması gereken omega 3 yağ asitlerinin mevsimsel olarak bırakılmaması veya ara verilmemesi gerekmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.


Balık yağları özellikle okul çağında ki çocuklarda okuma-yazma, konsantre olma ve anlama becerilerini artırdığını kaydeden Tüfekçi, "Normal büyüme ve gelişmenin yanı sıra beyin ve göz sinirlerinin gelişimi için de gereklidir. Omega 3 yağ asitleri yetersizliğinde öğrenme anlama ve motor performansının yetersizliği görülmektedir. Genel kanının aksine balık yağlarının (omega 3) mevsimsel olarak bırakılmaması veya ara verilmemesi, yaz ayları dahil tüm yıl boyunca kullanılması önemlidir. Balık yağının yararlarından faydalanmak için ağır metaller ile kirletilmemiş balıktan elde edilerek rafine edilmiş balık yağı kullanmak gerekir. Kullandığınız balık yağının bu tür zararlı maddeler içermediğinden emin olmalısınız. Aynı risk besin olarak tüketilen balıklarda daolabileceği için aynı uyarı bunun içinde geçerlidir" diyerek konuya dikkat çekti.


Tüfekçi, Omega 3 yağ asitleri takviyesi kullanılırken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle açıkladı: "Omega 3 yağ asitleri takviyesi kullanılırken dikkat edilecek olan en önemli konu kalitedir. Balık yağının kokusu özellikle çocuklarda neredeyse balık yemekten bile uzaklaştıracak kadar kötü olabilir. Bu durumda, balık yağı içmek hem anne hem de çocuklar için eziyet haline dönüşebilir. Günümüzde gelişen teknoloji ile kokusuz balık yağı üretilebilmektedir. Ayrıca şişe formunun dışında tek kullanımlık kaşık formunda olan, ülkemizde üretilip, Amerika dahil dünyanın pek çok ülkesine ihracatı yapılan ürünler piyasada bulunmaktadır. Tek kullanımlık kaşık formu her mevsim taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması nedeniyle tatilde de balık yağının içilmesini kolaylaştırır. Balık yağının formülü ve alınması gereken miktarı tam olarak karşılaması da önemlidir. IFOS kalite güvencesi de mutlaka aranmalıdır, çünkü bu uluslararası güvence ile balık yağının saf olduğu, içinde hiçbir kimyasal zararlı maddenin bulunmadığı ispatlanmış olur".




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