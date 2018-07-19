Yaz sıcaklarında hamileler dikkat

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yard. Doç. Dr. Tijen Ataçağ, pek çok kişi için tatsız bir durum olan sıcak hava ve nemin hamileler için daha da zorlayıcı olabileceğini belirtti.

Hamilelik döneminde vücut sıcaklığının normalden yüksek olduğunu hatırlatan Yard. Doç. Dr. Tijen Ataçağ, hamilelerin dış ortam sıcaklığından gelen ısıyla kendilerini daha da rahatsız hissedebileceğini söyledi. Dr. Ataçağ, hamilelere çok sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını ve klimalı ortamlarda bulunmalarını önerirken, dinlenme esnasında boyun arkasına, alın bölgesine veya baş üzerine konulan soğuk ve nemli bir bez ile vücut ısısının düşük tutulabileceğini belirtti.

Hamilelikte beslenme ve sıvı tüketiminde nelere dikkat edilmeli

Hamilelerin beslenme programında az yağlı ve az tuzlu yiyeceklerin olması gerektiğinin altını çizen Ataçağ, özelikle de yaz meyveleri ve sebzelerinin beslenme programına dâhil edilmesi tavsiyesinde bulundu. Bol sıvı almanın sağlıklı bir hamilelik için önemini vurgulayan Ataçağ, vücudun hem sıvı hem de oksijen ihtiyacını dengelemek amacıyla öncelikle bol su ve bunun yanı sıra süt, portakal suyu gibi sıvıların tüketilebileceğini söyledi.

“Egzersiz yapılmalı”

Hamilelik sürecinde anne ve bebek için yapılabilecek en iyi şeylerden birinin kuşkusuz egzersiz olduğunu kaydeden Atacağ, “Yüzme, yürüyüş, yoga başta olmak üzere size en uygun egzersizleri fırsat buldukça ve mutlaka doğru saatlerde yapın. Kendinize çok yüklenmeyin ve tabii ki egzersiz yaptığınız süre kadar dinlenmeyi de unutmayın” diyerek, yüzmenin faydalarına dikkat çekerek serinletmekle kalmayacağını aynı zamanda siyatik sinir üzerindeki yükü de azaltacağını belirtti.

Ataçağ, yaz hamilelerine bol, hafif, açık renkli ve pamuklu kıyafetler ve rahat ayakkabılar tercih etmelerini önererek, alerji-astım gibi rahatsızlıkları olanların bu sıkıntılarının artabileceğini de hatırlattı.

“Öğle saatlerinde dışarıya çıkmasınlar”

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde hamilelerin dikkatli olmalarını, mümkünse dışarıya çıkmamalarını öneren Ataçağ, şunları söyledi:

“Hamile kadınlar yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmalıdır. Zayıflık, yorgunluk, baş dönmesi veya aşırı susuzluk hissederlerse soğuk su veya elektrolitten zengin sıvı içip dinlenmeli, düzelme olmazsa doktora başvurulmalıdır. Bu dönemde karşılaşılan bir diğer sıkıntı da bacaklardaki şişlikler, ödemlerdir. Günün sonunda veya öğlen saatlerinde 30-60 dakika dinlenmeli ve uyurken yastık yardımıyla ayakları yüksekte tutmalıdırlar. Rahat ve mümkünse yarım beden büyük ayakkabı tercih etmelidirler.”