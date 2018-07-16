Yıl içinde Ar-Ge ve inovasyon başlıkları altında 28 bin haber yapıldı

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Türkiye’de Ar-Ge çalışmalarına harcanan bütçe verilerini inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de Ar-Ge çalışmaları için geçen yıl 10 milyar 710 milyon lira harcama yapıldığı, bu yıl ki çalışmalar için ise 12 milyar 950 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldığı kaydedildi. Bu rakamın da bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artış gösterdiği belirlendi.

En fazla ödenek genel üniversite fonlarının

ITS Medya ve Ajans Press’in konuyla alakalı gerçekleştirdiği araştırmada basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2017 yılı haber adetleri incelendiğinde ise rakamın 38 bin 649 olduğu görüldü.

Elde edilen veriler neticesinde, Ar-Ge çalışmaları için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırdığında, 2018 yılı bazında en çok ödeneğin yüzde 41,2 ile Genel Üniversite Fonlarına tahsis edildiği belirlendi. Genel Üniversite Fonlarını da yüzde 28,5 ile savunma, yüzde 7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5 ile eğitim, yüzde 4 ile de ulaşım, telekomünikasyon ve diğer alt yapılar sırasıyla takip etti. Bunlara ek olarak, Ar-Ge faaliyetleri için devletin ayırdığı ödenek sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla kalmayıp, ulusal sektördeki (mali olmayan şirketler, kar amacı olmayan kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurt dışındaki Ar-Ge çalışmalarını da kapsadığı belirtildi.