Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi

Buna göre 2018 yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,44 TL’ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2018 yılı Mayıs ayı ‘Beklenti Anketi’ sonuçlarını açıklandı. 2018 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı. Sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Aylık Enflasyon Beklentileri

2018 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,76 iken, bu anket döneminde yüzde 0,99 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,49 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,51 olarak gerçekleşti.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07’ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,62 iken, bu anket döneminde yüzde 10,15 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,63 ve yüzde 8,98 olarak gerçekleşti.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 13,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 24,5 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 26,7 olasılıkla yüzde 10,00-10,49 aralığında, yüzde 13,1 olasılıkla ise yüzde 10,50-10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 11,7’sinin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 25,0’inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 35’0’inin beklentilerinin ise yüzde 10,00-10,49 aralığında olduğu gözlendi.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 13,0 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 22,6 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 24,0 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 14,4 olasılıkla ise yüzde 9,50-9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 15,8’inin beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 21,1’inin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 29,8’inin beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz Beklentileri

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 13,43 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,96 ve yüzde 13,50 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Mayıs ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 14,96, 15,13, 15,04, 14,84, 14,18 ve 12,97 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,89 iken, bu anket döneminde yüzde 14,55’e yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,52 ve yüzde 13,80 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,29, 8,31, 8,33 ve 8,32 olarak gerçekleşti.

Döviz Kuru Beklentileri

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,22 TL iken, bu anket döneminde 4,44 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,33 TL ve 4,58 TL olarak gerçekleşti.

Cari İşlemler Dengesi Beklentileri

2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 50,8 milyar dolar iken, bu anket döneminde 53,5 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 49 milyar dolar ve 51,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH Büyüme Beklentileri

GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6 oldu. 2019 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.