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18 Eylül 2017 13:41

Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve ülkemizin 13 sporcuyla temsil edileceği Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası yarın başlıyor.

Yıldız Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası başlıyor

18 Eylül 2017 13:41


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Albena kentinde düzenlenen organizasyonun 25 Eylül’deki final maçlarıyla tamamlanacağı belirterek, hedeflerinin mümkün olan en iyi şekilde turnuvayı tamamlamak olduğunu vurguladı.


Ülkemizin 13 sıklette temsil edileceğini ifade eden Gözgeç, şöyle devam etti:


“Sporcularımız Kastamonu’da iyi bir kamp dönemi geçirdi. Onlardan beklentimiz kendilerine düşeni yapmaları ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmeleri. Yönetim olarak yıldız ve genç takımlarımızın üzerine titriyoruz. Çünkü Türk boksunu önümüzdeki yıllarda bugünün yıldız ve genç sporcuları zirveye taşıyacak. Sporcularımıza başarılar diliyorum.”


Şampiyonada ülkemizi şu isimler temsil edecek:


Metehan Adıgüzel (46 kg), Muhammet Saçlı (48 kg), Duha Emirhan Altuntaş (50 kg), Mizan Akyol (52 kg), Tahsin Korkmaz (54 kg), Emirhan Kalkan (57 kg), Yiğit Us (60 kg), Eren Özdemir (63 kg), Furkan Polat (66 kg), Kaan Aykutsun (70 kg), Emir Büyükdağ (75 kg), Şahin Ergül (80 kg), Abuzer Topaloğlu (+80 kg)




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