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19 Kasım 2017 14:38

Yılmaz Vural’ın hayali UpCall’la gerçek oldu

Teknik Direktör Yılmaz Vural, UpCall uygulamasıyla sırasıyla çalıştırmak istediği takımların başına geçti.

Yılmaz Vural’ın hayali UpCall’la gerçek oldu

19 Kasım 2017 14:38


Türk futbolunun en renkli kişiliklerinden Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın hayali gerçek oldu. Turkcell’in telefon rehberinde kayıtlı olmasa bile arayanın kim olduğunu gösteren UpCall uygulamasının reklam filminde oynayan Vural, sırayla çalıştırmak istediği takımların başına geçti.



Upcall nedir?


Arama deneyimini dijitalleştiren UpCall uygulaması tanımadığımız numaraların kime ait olduğunu görebilmemizi, numarasını bilmediğimiz kişileri arayabilmemizi ve aramalarımıza resim ile konu ekleyebilmemizi sağlıyor.




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