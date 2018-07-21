Yolun ortasına bırakılan ticari taksiyi imece usulü kaldırdılar

Vatandaşlar elleriyle taksiyi kenara iterken, yaklaşık yarım saat sonra olay yerine gelen sürücünün rahatlığı pes dedirtti. Vatandaşların aracı itmeye çalıştığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Komedi film sahnelerini aratmayan olay Aksaray İnkılap Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari taksi sürücüsü kapsını ve camlarını açık bıraktığı taksisini yol ortasında bıraktı. Yolun kilitlenmesine yol açan araç çevredeki vatandaşları harekete geçirdi. Bir süre taksinin sürücüsünü arayan vatandaşlar daha sonra durumu polise bildirdi. Trafikte bekleyen sürücüler bir yandan polisin gelmesini beklerken, bir yandan da ticari taksiyi bilek güçleriyle kenara çekmeye çalıştı. Vatandaşlar aracı biraz yerinden oynatmayı başarınca, yoldan araçlar sırayla geçmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri araç üzerinde incelemelerde bulunurken aniden ortaya çıkan sürücünün rahatlığı ise pes dedirtti.

Müşterisine bakmak için bir otele girdiğini söyleyen sürücü daha sonra hiç bir şey olmamış gibi aracına binip olay yerinden uzaklaştı.Yaşanan bu olay ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların hep birlikte aracı yerinden itmeye çalıştıkları görülüyor.