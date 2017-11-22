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22 Kasım 2017 15:22

Yrd. Doç. Dr. Katman: “Soçi Zirvesi Orta Doğu’nun geleceğini belirleyecek”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Katman: “Soçi Zirvesi Orta Doğu’nun geleceğini belirleyecek”

22 Kasım 2017 15:22

Doç. Dr. Filiz Katman, Türkiye, Rusya ve İran’ın, Suriye’nin geleceğini belirlemek için gerçekleştirdiği Soçi Zirvesi’nin Orta Doğu’nun geleceğini belirleyeceğini ifade etti.


Dış politikada 2010’lu yıllara damgasını vuran ve son dönemde içinden çıkılmaz bir hal alan Suriye İç Savaşı ve Suriye’de düzenin yeniden tesisi, Türkiye, İran ve Rusya’nın yer alacağı, 22 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilen zirvede ele alınıyor.


Zirveden önemli kararlar bekleniyor


Bölgenin en güçlü üç ülkesini bir araya getiren zirvede Suriye iç Savaşı’nı bitirebilecek önemli adımların atılması beklenirken, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Filiz Katman, Soçi Zirvesi’nde alınacak olası kararların, sadece Suriye’nin değil, Orta Doğu’nun yakın ve orta vadeli geleceğinin belirlenmesinde bir mihenk taşı olacağını söyledi.


“Çözümün gerçekçiliği çıkarların örtüşmesine bağlı”


Zirve öncesindeki gelişmeler ve üç ülkenin liderlerinin yaptığı açıklamaların zirvenin önemini bir kat daha artırdığını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Katman, “Suriye için geliştirilecek çözümün gerçekçilik derecesi, bu üç ülkenin çıkarlarının ortak bir noktada buluşmasına bağlı. Türkiye için önemli olan nokta, sınır güvenliğini tehdit eden unsurların temizlenmesi olarak öne çıkıyor. Türkiye bu noktada İran’la örtüşmekte. Zira Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de birleşik bir yapı oluşturmak isteyen gruplar, Türkiye ile İran’ın ortak sorunu. Bu noktada Türkiye’nin eli de Rusya’ya karşı güçlü. Zira Türkiye’nin savunduğu tezlerin meşruiyet avantajları var. Söz konusu örgütlerin durumu ve yaptıkları ortada” diye konuştu.


“Diplomasinin seçilmesi çok önemli”


Tarafların, sorunun çözümü için diplomasiyi seçmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Katman, “Çünkü mevcut konjonktürde sıcak savaşın caydırıcı unsur olması için nükleer adımların gelmesi gerekir ki, bu da gerek bölgeyi, gerekse dünyayı toptan bir yıkıma götürür. Orta Doğu, yaklaşık son 200 yıldır dünya siyasetinin en önemli unsuru. Burada yaşanan herhangi bir gelişme, tüm dünyayı etkisi altına alabilir” dedi.


“Afrin masaya gelebilir”


Türkiye’nin bölgede artık gelişmeleri izleyen değil, yönlendiren bir ülke olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Katman, “Türkiye bunu, Suriye’de düzenlediği Fırat Kalkanı Operasyonu’yla da gösterdi. Bu sayede son dönemde gündeme gelen Afrin Operasyonu konusunda da kendi adına avantaj sağladı. Soçi Zirvesi’nde diğer konuların ele alınış biçimiyle alakalı olarak Afrin Operasyonu konunun masaya gelebileceğini düşünüyorum. İhtiyaç duyulduğu takdirde bu konu ele alınabilir” ifadelerini kullandı.




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