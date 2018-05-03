Zemin İstanbul’a girişimcilerden yoğun ilgi

Fikrini gerçekleştirme imkanı bulamayan girişimcilere teknoloji ve araştırma laboratuvarı hizmeti verecek Zemin İstanbul, ilk olarak Şişhane Metro İstasyonu’nda kuruluyor. Proje, devam eden 3. İstanbul Gençlik Festivali’nde de yoğun ilgi görüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Müdürlüğü, Başkan Mevlüt Uysal’ın Türkiye’de bir ilk olarak Başakşehir’de gerçekleştirdiği “Living Lab - Yaşam Merkezi” projesinden ilham alarak Zemin İstanbul projesini yaygınlaştırıyor. “Fikrin Varsa Zemin Hazır” sloganıyla girişimciliğin ve yenilikçiliğin yeni adresi olacak Zemin İstanbul, yaratıcı fikir sahibi girişimcilere ve küçük işletmelere iş geliştirme imkanı sağlayacak.

Şişhane Metro İstasyonu’nda inşasına başlanan Zemin İstanbul’un Temmuz ayında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. Vatandaşla etkileşimin, yönetişimin zemini haline gelecek Zemin İstanbul, Türkiye’de inovasyon ve girişimciliğin yeni adresi olacak.

Merkezde, yaratıcı fikir sahibi bireylere veya küçük işletmelere iş geliştirme imkanı sağlayacak gerekli her türlü donanım, yazılım, ekipmanın yer aldığı ofis ve atölye ortamı bulunacak. Proje, İstanbulluların yeni ürün ve hizmetlerin gerçek katma değerlerini görmesini sağlayan bir deneyim, araştırma ve inovasyon ortamı da sunacak. Özellikle fikri olan gençlere yönelik altyapı hizmeti sunacak Zemin İstanbul; kuluçka, deneyim, etkinlik ve animasyon birimlerinden oluşacak.

Kuluçka Merkezi

Kulucka Merkezi’nde girişimciler; çeşitli eğitimler almanın yanı sıra, sektörel ve akademik tecrübeye sahip kişilerin oluşturduğu mentor havuzundan kendi ihtiyaçları doğrultusunda faydalanabilecek. İs fikirleri üzerinde çalışan katılımcılar, acık ve kapalı ofis alanını kullanabilecek. Girişimcilerin temel giderleri ve ofis gereksinimleri ücretsiz olarak karşılanacak.

İsteyen girisimciler, ürettikleri prototiplerini test edebilmek, geri bildirim alabilmek için deneyim merkezi ile 3D yazıcı gibi gelişmiş modelleme ve tasarım ekipmanlarını kullanabilecek.

Bu surecin sonucunda, girişimcilerin “Şehir Bilimi (Urban Science)” alanına odaklanarak İstanbul için yenilikçi ürün ve hizmetler ortaya çıkartması amaçlanıyor.

Deneyim Merkezi

Deneyim Merkezi, gelişen yasam şartlarında karmaşık halde sunulan çok katmanlı çözümleri algılamak için bir metodoloji sunacak. Kullanıcı deneyimi; kullanıcı arayüzü tasarımı ve ergonomi alanlarının yanı sıra birlikte urun/hizmet tasarlamaya kadar uzanan bir süreci kapsıyor. Deneyimleme sureci sonunda İstanbul için üretilecek urun ve hizmetlerin vatandaşla birlikte oluşturulması/tasarlanması amaçlanıyor.

Eğitim ve Etkinlik Merkezi

Eğitim ve Etkinlik Merkezi, geleceği inşa edecek çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik 7-10 Yas Maker ile 10-16 Yaş İleri Maker programlarını içeriyor. Merkezde; Robotik, Kodlama, Arduino, Elektronik, Nesnelerin İnterneti, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Nano Teknoloji, Yapay Zeka, Üretim ve Tasarım, Programlama, Mobil Uygulama, Mekanik Tasarım, Makine Geliştirme, Dijital Üretim, Ahşap Teknolojileri, 3D Yazıcı Tasarım Günleri, Maker Günleri gibi yenilik ve teknoloji etkinlikleri yapılacak.

Animasyon Stüdyosu

Animasyon Stüdyosu, çocukların yeni/farklı fikirlerini ve hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürme şansı bulacakları tasarım ve programlamanın temel öğelerini barındıracak. Çocukların hayal gücünü dijital teknolojiyle birleştiren animasyon stüdyosu; yeni neslin senarist, animasyoncu, tasarımcı, programcı ve yönetmenlerini yetiştirmeyi, potansiyeli olan her çocuğu cesaretlendirmeyi hedefliyor.

İstanbul ile ilgili projesi olan girişimciler aranıyor

Açılışı gerçekleştirilen 3. İstanbul Gençlik Festivali’nde Zemin İstanbul Standı yoğun ilgi görüyor. Zemin İstanbul’un sunduğu fırsatlar ve merkezin faaliyetleri hakkında bilgilerin sunulduğu stant, festival alanını dolduran gençlerin akınına uğruyor.

Stantta yapılan tanıtımda, şehir bilimi konusunda projesi olanların Zemin İstanbul’da yerini almak için 15 Haziran’a kadar www.zeministanbul.org.tr adresinden başvuru yapabilecekleri belirtiliyor. Yapılan başvurular; İBB, İTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler ile özel sektörden CEO’ların oluşturduğu jüri tarafından değerlendirecek. Seçilen 20 kişi, projesini gerçekleştirmek üzere Şişhane Zemin İstanbul’da yerini alacak.