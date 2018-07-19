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19 Temmuz 2018 08:51

Zeytinburnu’nda bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor

Bisikletlerin araçlarla aynı yolu paylaştığı Zeytinburnu’ndaki trafik devrimi giderek büyüyor.

Zeytinburnu’nda bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor

19 Temmuz 2018 08:51

Vatandaşların araç yerine bisiklet kullanmaya başladığı ilçede perşembe günleri ise 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor.


Zeytinburnu Belediye Başkan Murat Aydın ve binlerce bisikletlinin başlattığı trafik devrimi dalga dalga yayılıyor. İlçedeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla ZEYBİS projesini başlatan Zeytinburnu Belediyesi, çözümü araç yolunu bisikletlerin ortak kullanımına açmakla buldu. Hız sınırının 20 ile 30 kilometreye kadar düştüğü trafikte güvenli bir şekilde pedal çevirebilen vatandaşlar, perşembe günleri ise saat 18.30’da Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte 10 kilometrelik bisiklet turu düzenliyor. Renkli görüntülere sahne olan bisiklet turları, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor.



Trafik devrimi dalga dalga yayılıyor


ZEYBİS ile ilgili farkındalık oluşturmak için düzenlenen bisiklet turları, Belediye Hizmet Binası önünden başlayarak, Muammer Aksoy Caddesi, İnönü Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi ve Mevlana Caddesi gibi toplam 14 noktadan oluşuyor. Genci ve yaşlısıyla herkesin katıldığı bisiklet turunda araç sürücüleri de yanlarından geçen bisiklet konvoyuna korna çalıp yol vererek trafik devrimine destek veriyor.


79 gündür makam aracı yerine bisiklet kullanan Başkan Aydın’la birlikte cadde ve sokakları turlayan vatandaşlar, zil çalarak oluşturdukları konvoyla mahalle sakinlerinden de büyük destek görüyor. Gönüllü vatandaşların yanı sıra bisiklet kulüplerinin de katıldığı turlarda günden güne kar topu gibi büyüyen bisiklet sürücüleri, “Sağlıklı Yaşam Kolay Ulaşım” sloganıyla başlattıkları ZEYBİS projesinin İstanbul’daki tüm ilçelere yayılmasını hedefliyor.



79 gündür bisiklet üstünde


Bugüne kadar 790 kilometreye yakın mesafe kateden Başkan Aydın ilçede başlatılan ZEYBİS projesi ile ilgili, "Geçen sene önemli bir karar alarak Zeytinburnu’ndaki tüm yolları bisikletlerin ortak kullanımına açtık. Otomobillerle bisikletler artık aynı yolu kullanacak. Ama bununla ilgili farkındalık oluşturmamız lazım. Yani araç sürücülerini ‘biz bu yolları bisikletlilerle ortak kullanacağız’ noktasına getirmemiz lazım. Onun için de her perşembe günü bisiklet konvoyu oluşturuyoruz. Hayalimiz ve hedefimiz 5 yıl sonra bu sokaklarda yine bu kadar kalabalık bir bisiklet grubunu dolaşırken görmek. İlçede yaptırdığımız anketler sonucunda vatandaşların projeye olan desteği 80’lerde çıktı. Bu sebeple ZEYBİS’in İstanbul’a ardından da tüm Türkiye’ye yayılacağına inanıyoruz. Türkiye’de bir devrimi Zeytinburnu’ndan başlattık. Bu sağlıklı yaşam, kolay ulaşımla ilgili bir devrimdir. Zeytinburnulular bu işin öncüleri oldular. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.



Sağlıklı yaşam kolay ulaşım


Zeytinburnu’nda son yıllarda yapılan anketlere göre en önemli sorunların başında trafik geliyordu. İlçedeki trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi amaçlayan Zeytinburnu Belediyesi, yaklaşık 3 ay önce başlattığı “ZEYBİS” projesi ile Zeytinburnu’nda bisikletli ulaşımı hayata geçirdi. Başkan Murat Aydın da dahil olmak üzere tüm belediye personeli toplu gidişler haricinde bisiklet kullanmaya başladı. Tam 79 gündür Zeytinburnu sokaklarını makam aracı yerine bisikletle dolaşan Başkan Aydın, günde 10 kilometreye yakın mesafe katederek 79 günde yaklaşık 790 kilometreye yakın mesafe katetti.




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