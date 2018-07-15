150. yılda “sanat sokakta”

yıla özel “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı” düzenlendi. Alsancak ve Konak’taki beş ayrı noktada uygulanacak olan duvar resimleri için 23 ülkeden 92 sanatçının eserleri yarışıyor.

İzmir’de belediyeciliğin 150. yılı nedeniyle için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı”na 23 ülkeden 92 sanatçı başvurdu. Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, İran, Amerika, Filipinler, Romanya, Bosna Hersek, Almanya, Çin, Danimarka, Filistin, Avusturalya, İngiltere, Fransa, Arjantin, Mısır, Uruguay, İsviçre, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Cezayir ve Türkiye’den başvuru yapan sanatçıların eserlerini değerlendiren jüri üyeleri, birbirinden güzel çalışmalar arasında seçim yapmakta zorlandı.

Seçici kurulun zorlu seçimi

Alsancak ve Konak arasında uygulanacak olan beş nokta için çalışmalarını sürdüren seçici kurulda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Prof. Dr. M. Turan Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Dr. Cebrail Ötgün, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Gör. Hamdi Gökova, Grafiti Sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu ve Grafiti Sanatçısı-Grafik Tasarımcı Erman Yılmaz yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı” çerçevesinde uygulama yapılacak beş farklı nokta şöyle;

1. Sevil-1/ Sevil-2 İş merkezleri No:7-10

2. Alp Apartmanı No:317

3. Şehnaz Apartmanı No: 48

4. Dokuz Eylül ve Enver Apartmanları No: 18- 15/1

5. Özel İtalyan Ana ve İlkokulu No:1