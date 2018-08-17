ABD’nin uyguladığı ek vergi sorunu alternatif pazarla aşılacak

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de "Her fabrika üretiminin en az yüzde 50’sini ihraç etmeli" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Aydın Şengül, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanlarını ağırladı. Şengül, üretime, sanayiye ve ihracata son derece duyarlı ve pozitif bir yaklaşımları olduğunu, önümüzdeki süreçte Ege Bölgesi’nin ve Türkiye’nin ihracatının arttırılması için işbirliğine hazır olduklarını dile getirerek, ihracatın ve üretimin önünü açacak her türlü önerinin kendileriyle paylaşılmasını istedi. Şengül, ihracatta yaşanan sorunların çözümü için ise Cumhurbaşkanı ve bakanlıklarla ihracatçılar arasında köprü görevi görmeye hazır olduklarını kaydetti.

"Her fabrika en az yüzde 50 ihracat yapmalı"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son günlerde ekonomide yaşanan gelişmelerin ihracatın önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti, Eskinazi, "Her fabrika üretiminin en az yüzde 50’sini ihraç etmeli. Bu kriz sürecinde üretim ve ihracatın önemi ortaya çıktı" diye konuştu.

Türkiye’de son dönemde yerli malları kullanımı konusunda bir hassasiyet oluştuğunu, buna karşın kamu ve belediye projelerinde ithal taş kullanımının devam ettiği bilgisini paylaşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, kamu ve belediye yatırımlarında Türk doğaltaş kullanılması için AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’den destek istedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ilgili bakanlarla görüşerek, kamu ve belediye projelerinde Türk doğaltaşının kullanımını öne çıkaracak yasal bir düzenleme için destek sözü verdi.

ABD’nin yaptırımına alternatif çözüm

ABD’nin Türk çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek vergiyi 13 Ağustos itibariyle iki katına çıkardığını hatırlatan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ise ABD’ye 2017 yılında 1,9 milyon ton demir-çelik ihracatı karşılığı 1,3 milyar dolar döviz elde ettiklerini, önümüzdeki süreçte alternatif pazarlara ihracatı arttırarak bu krizi atlatacaklarını ifade etti.

Şengül’ü ziyarete, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Koordinatör Başkan Yardımcıları Birol Celep ve Mevlüt Kaya, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı.