Açık Su Milli Takımı Foça yarışlarıyla belirlendi

İki gün süren yarışlar sonucu teknik kurul milli takımı oluşturacak sporcuları belirledi.

Foça’nın mavi bayraklı Leon Otel koyu açık su yarış parkurunda birinci gün, 16 -17 yaş 7 bin 500 metrede erkeklerde Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nden Metehan Altuntop, kadınlarda Anadolunun Yıldızları Spor Kulübünden Yakut Ayşe Yaprak, 14-16 yaş 5 bin metrede; erkeklerde Kocaeli Yüzme Kulübü’nden Çağatay Üstününal, kadınlarda Anadolunun Yıldızları Spor Kulübünden Aleyna Nur Sungur birinci oldu.

İkinci gün yapılan 14-30 yaş 10 bin metre yarışlarında erkeklerde Metehan Altuntop, kadınlarda Yakut Ayşe Yaprak 7 bin 500 metrede olduğu gibi yine birinci olmayı başardı.

Rekor sayıda yüzücü katıldı

Seçmelere 40 kulüpten 147 sporcunun katıldığını, 30 açık su yüzme hakeminin görev yaptığını belirten Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Teknik Kurul ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, yarışmanın Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) kuralları çerçevesinde ve çok başarılı olarak tamamlandığını söyledi. Özçaldıran; “Yarış kayıtları resmi olarak tutulmuş, skorlar açıklanmış, seçmeler başarılı yarışlarla tamamlanmıştır. Bizlere katkı veren sporculara, ailelerine, teknik kurul üyelerine ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada oluşturulacak milli takımı önce Avrupa Gençler, arkasından COMEN Cup ve LEN Cup’lara götürerek ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye Açık Su Yüzme tarihçesi itibariyle seçmelere rekor sayıda sporcu katıldı. Önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlı daha büyük yarışmalar yapacağımızı ve açık su yüzme sporunu olması gerektiği yere taşıyacağımızı umuyorum. Biz teknik kurul olarak milli takımı belirledik. İsimleri federasyon yönetim kurulunun onayından sonra açıklayacağız” dedi.