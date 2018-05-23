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23 Mayıs 2018 11:39

Adrenalin tutkunları Forum Bornova’da buluşacak

İzmir ve çevre illerin çekim merkezlerinden Forum Bornova, 24-27 Mayıs tarihleri arasında 10.

Adrenalin tutkunları Forum Bornova’da buluşacak

23 Mayıs 2018 11:39

kez adrenalin tutkunlarını ağırlayacak. Ünlü modeller Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun’un katılımıyla gerçekleştirilecek 10. Forum Adrenalin Festivali, ünlü markaların son model otomobillerini yakından görmek isteyenleri bekleyecek.


İzmirlilerin buluşma noktası Forum Bornova, 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında 10. kez gerçekleştirilecek Forum Adrenalin Festivaline hazırlanıyor. Bu yıl katılımcılarını ünlü modeller Fatoş Kabasakal ve Elif Ece Uzun’un eşliğinde karşılayacak olan 10. Forum Adrenalin Festivali, düzenlendiği ilk günden bu yana yoğun ilgi görüyor. 4 gün boyunca otomobil severleri bir araya getirecek bu keyifli etkinlikte yepyeni modeller Forum Bornova ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.


Forum Bornova ve Rönesans Model Ajans işbirliği ile gerçekleştirilecek 10. Forum Adrenalin Festivali’nin katılımcıları arasında Fiat-Birmot, Enriko Aliberti, Poyraz, Toyota-Borovalı, Hyundai-Yükseliş, Skoda-Vosmer, Nissan-Borovalı, Citroen-Kavuklar, Renault Dacia-Mais yer alıyor.




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