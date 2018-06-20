Ahlat Ağacı filminin oyuncuları İzmir Optimum’da

30’da İzmir Optimum’da gerçekleştirilecek. Film gösterimi öncesinde ise filmin başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Doğu Demirkol, Optimum ziyaretçileri ile 19.00’da bir araya gelerek söyleşi yapacak.

71. Cannes Film Festivali’nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan 21 film arasında yer alan ve eleştirmenlerden övgü alan Ahlat Ağacı, festivalde dakikalarca ayakta alkışlanmıştı. Türkiye, Fransa, Almanya, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve İsveç ortak yapımı olan filmin ilk gösterimi 2018 Cannes Film Festivali’nin “Ana Yarışma” bölümünde 18 Mayıs 2018’de yapılmıştı. Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ve Akin Aksu’nun senaryosunu yazdığı, Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Ahlat Ağacı” filminin İzmir galası, başrol oyuncularının katılımı ile 22 Haziran Cuma günü saat 19.00’da İzmir Optimum’da yapılacak.

Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok ödüllü filme imza atan yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi “Ahlat Ağacı” sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Dram türündeki filmde başrolleri ünlü oyuncular Murat Cemcir, Doğu Demirkol, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü, Serkan Keskin, Öner Erkan ve Özay Fecht paylaşıyor.

İzmir Optimum’da gerçekleşecek olan galaya, filmin başrol oyuncuları katılırken, ekip film gösterimi öncesinde sevenleri ile bir araya gelerek filme özel söyleşi yapacak. Söyleşinin ardından, İzmir Optimum Cinemaximum salonlarında “Ahlat Ağacı” filmini seyreden sinemaseverleri selamlayacak.