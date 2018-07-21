AK Partili vekillerden zehirlenen işçilere ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Alpay Özalan, geçtiğimiz günlerde Çayağzı Kampı’nda kalan Star Rafinerisi taşeron işçilerinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvurması olayını incelemek üzere Aliağa’ya geldi.

Aliağa Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, işçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Dağ ve Özalan, hastane yetkilileri ile görüşüp zehirlenme olayı ile ilgili bilgi aldı. Milletvekilleri Hamza Dağ ve Alpay Özalan, hastane ziyareti sonrası Ak Parti Aliağa İlçe Başkanlığı’na geçerek burada basın toplantısı düzenlediler. Düzenlenen basın toplantısında milletvekilleri ve partililerin yanı sıra, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Fuat Yalvaç ve Ak Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın da hazır bulundu.

“122 işçi tedavi altında”

Yaşanan olay ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, zehirlenme şikayetiyle hastanelere müracaat eden işçi sayısının 3 bin 300 olduğunu söyledi. Dağ, “Bildiğiniz üzere ilçemizde bir zehirlenme olayı oldu. İşçiler hem revirlere hem de hastanelere tedavi için başvuruda bulundu. Hastanelere 3 bin 300 başvuru yapılmış ama bunların içerisinde mükerrer başvurular da var. Mükerrer başvuruları içerisinden çıkardığımızda 2400 kişinin başvurduğu bilgisini öğrendik. Hastalarının bazısı ayakta bazısı yatakta tedavi edilmiş ve taburcu olmuş. Şu anda hastanelerimizde 122 işçi vatandaşımız tedavi altında. Bunların 8 tanesi Aliağa Devlet Hastanesi’nde diğerleri ise Menemen, Bergama, Çiğli Araştırma ve Bornova Trafik Hastanesinde yatmaktadır” dedi.

“Gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz”

Zehirlenme olayın duyurulmasından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ekiplerinin hastanelerde gerekli çalışmalarını yaptıklarını, yaşanan olayda can kaybı olmamasının tek teselli olduğunu ifade eden Hamza Dağ, “Burada kamu sektörü değil de özel sektörde hadise yaşanmış olmasına rağmen bizler vekiller olarak gerekli hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Burada yemekten kaynaklanan bir zehirlenme ilk etapta görülen bir durum. Yemekten kaynaklanan zehirlenmenin nasıl olduğu ve yemek firmasının kime ait olduğu soruşturma kapsamında. Bu konuda bir ihmal söz konusu ise, kimin kusuru varsa bizler takipçisi olacağız. Buradaki idari makamlar bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapacak” diye konuştu.