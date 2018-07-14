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14 Temmuz 2018 14:22

Alev alan araç makilik alanı yaktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Belevi-Sağlık Mahallesi bölgesindeki makilik alanda, bir aracın seyir halinde aniden alev almasıyla yangın makilik alana sıçradı.

Alev alan araç makilik alanı yaktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor

14 Temmuz 2018 14:22

Ekipler, 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve arazözle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


Edinilen bilgiye göre, yangın, Selçuk ilçesindeki Belevi-Sağlık Mahallesi bölgesinde çıktı. Seyir halindeki bir araç, aniden alev aldı. Alev topuna dönen araçtan sıçrayan kıvılcımlar, önce otluk alana, ardından da makilik alana sıçradı. Rüzgarında etkisiyle yangın yayılırken, hemen bölgeye, 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ayrıca, çevreden takviye ekiplerde sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.



Buca’da da yangın çıkmıştı


Öte yandan, Buca ilçesindeki çıkan yangında 20 hektarlık bir alana zarar vermiş, çok sayıda ağaçta yangından zarar görmüştü. Yangına, kaynaktan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu iddia edilirken, yangınla ilgili bir kişide gözaltına alınmıştı.




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