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21 Kasım 2017 18:05

Aliağa Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

Aliağa Belediyesi, ilçe genelinde eskiyen ve sağlıksız bir görüntü oluşturan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştiriyor.

Aliağa Belediyesi çöp konteynerlerini yeniliyor

21 Kasım 2017 18:05


Aliağa ilçesinde, daha temiz bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç doğrultusunda ilçe merkezindeki çöp konteynerini yeniliyor. Çalışmalar kapsamında ilk etapta 850 adet ve 800 litre hacmindeki metal çöp konteyneri yenileriyle değiştirildi. Çevreye kötü kokunun yayılmasını ve görüntü kirliliğinin oluşmasını engellemek için yapılan çalışmada yeni konteynerler, forklift ile taşınarak yerlerine kondu. Eskiyen konteynerler ise temizlik işleri müdürlüğüne götürüldü.


Kullanım ömrü geçmiş çöp konteynerlerinin çevreye pis koku yaydığını ve sağlıksız bir ortam oluşturduğunu belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, “Tertemiz bir Aliağa için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mahallelerimizin temizliğinin sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla eskiyen çöp konteynerlerini daha temiz daha hijyenik olanlarla değiştirdik. Bugüne kadar 850 adet konteynerin değişimini yaptık. Sürdürdüğümüz çalışmalarla 200 adet konteyner daha yenilenecek” dedi.




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