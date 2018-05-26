Aliağa Belediyesinden fırınlara gramaj ve hijyen denetimi

Zabıta ekipleri, fırın işletmeciliği yapan esnafın gramaj ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dair denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Ramazan pidelerinin pişmesinden gramajına kadar titiz bir inceleme gerçekleştirildi. Fırıncı esnafının belirlenen kurallara uyduğunu tespit eden ekipler, Aliağa halkının pide ve diğer gıda ürünlerini rahatlıkla tüketebileceğini ifade ettiler.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, rutin olarak yaptıkları fırın denetimlerini Ramazan ayı boyunca sıklaştıracaklarını söyledi.Fırınlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını da belirten Turan, “Ramazan boyunca sofralardan eksik olmayan Ramazan pidesinin güvenli ve hijyenik bir şekilde tüketilebilmesi için kontrollerde bulunduk. Hijyen unsurunun yanı sıra satışa sunulan pideleri hassas terazide tartarak denetim yaptık. Yaptığımız kontrollerde fırınlarda herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Fırıncı esnaflarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.