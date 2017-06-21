Aliağa FK’ya yeni sponsor

2017-2018 futbol sezonunda mücadele edecek olan Aliağa Spor FK futbol takımı ile kentte hizmet veren bir inşaat firması arasında sponsorluk anlaşması için imza töreni düzenlendi. Bu kapsamda İzpek İnşaat, 2017-2018 futbol sezonunda Aliağa Spor FK futbol takımının göğüs reklamı sponsoru oldu.

Aliağa Spor FK Futbol takımının şampiyonluk kazanması için sponsor olduklarını ifade eden şirketin yönetim kurulu başkanı ve iş adamı Özay İpek, "Aliağa’da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirket prensibimiz olarak sosyal sorumluluk projelerine önem veriyoruz. İş yaptığımız sahalarda spora, sanata, eğitime destek vermeye önem gösteriyoruz. Bu anlamda da Aliağa Spor’un da profesyonel liglere dönmesiyle ilgili olarak elimizden gelen katkıyı sağlamak istiyoruz. Bu anlamda 2017-2018 sezonu için Aliağa spora sponsor olduk. Başarılarının devamını dileyerek, şampiyon olmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Aliağa Spor FK Futbol takımının İdari Menajeri Bilal Özkurt, şirkete desteklerinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek, "Öncelikle Özay İpek’e teşekkür ederiz. Aliağa Spora desteklerinden dolayı bizi çok memnun etti. Aliağa’da iş yapan diğer iş adamlarımıza umarım örnek olur. Aliağa Spor’u layık olduğu yere inşallah el birliğiyle getiririz diye düşünüyorum. Bu konuda bize öncelik tanıdığı için, öncü olduğu için değerli iş adamımıza teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı bir sezon geçirip, şampiyon olup, hem Aliağa’mıza, hem de bize maddi manevi destek veren iş adamlarımıza gereken ilgi alakayı gösterdikleri için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.