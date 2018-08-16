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16 Ağustos 2018 17:46

Aliağa protokolü bayramın ilk günü bir araya gelecek

Aliağa Kaymakamlığı, Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlenecek olan resmi bayramlaşma programını açıkladı.

Aliağa protokolü bayramın ilk günü bir araya gelecek

16 Ağustos 2018 17:46


Aliağa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“Birinci günü 21 Ağustos gününe tekabül eden Kurban Bayramıyla ilgili bayramlaşma, aynı gün saat 10.00-11.00 arasında Engelsiz Kafe’de kamu görevlilerimizin ve halkımızın katılımıyla gerçekleştirilecek; bayramın ikinci günü ilçemizdeki şehit ve gazi aileleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri ziyaret edilecektir.”


Açıklamada Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz’ın bayram mesajına da yer verildi. Yılmaz’ın bayram mesajında, “Aliağalı hemşehrilerimizin ve kamu görevlilerimizin kurban bayramını kutluyor; bayramın ülkemize ve milletimize hayırlar ve huzurlar getirmesini diliyorum” ifadeleri kullanıldı.


Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programına kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile Aliağalıların katılması bekleniyor.




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