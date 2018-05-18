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18 Mayıs 2018 17:06

Aliağa’da 19 Mayıs ödülleri sahiplerini buldu

İzmir’in Aliağa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Aliağa’da 19 Mayıs ödülleri sahiplerini buldu

18 Mayıs 2018 17:06


Aliağa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, atletizm, kros ve satranç branşlarında başarı gösteren öğrenciler madalyalarına kavuştu. Öğrencilere madalyaları, ENKA Salonu’nda yapılan törenle verildi. Tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri için destek sağlayan Petkim Holding A.Ş’ye teşekkür plaketini Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Petkim İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Khalig Mustafayev’e taktim etti.


Ödül törenine, Aliağa Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, Aliağa Cumhuriyet Savcısı Adem Akgün, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Petkim İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Khalig Mustafayev, Petkim Kurumsal İletişim Müdürü Bilge O’Flaheryty, Aliağa Vergi Dairesi Müdürü Yücel Aydoğan, Aliağa Müftüsü Süleyman Demiryürek, Aliağa İlçe Spor Müdürü Serkan Ataman, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.




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