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18 Haziran 2018 15:11

Aliağa’da çöp konteynerleri yeniledi

Daha temiz bir Aliağa için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, kent genelinde eskiyen, pis kokuya sebep olan ve görüntü kirliliği oluşturan çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirdi.

Aliağa’da çöp konteynerleri yeniledi

18 Haziran 2018 15:11


Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar ile kent merkezi, Yeni Şakran Mahallesi ve Helvacı’da çöp konteynerleri yenilendi. 800 litre hacmindeki bin adet çöp konteyneri eskileri ile değiştirildi. Yenileme çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan mahallelere ve yeni yerleşim bölgelerine de yeni konteynerler konuldu. Eskiyen konteynerler ise araçlar vasıtası ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne götürüldü.


İlçedeki çöp konteynerlerini periyodik olarak yenilediklerini ve dezenfekte ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, daha temiz bir Aliağa için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Çöp konteynerlerinin sağlık ve hijyen açısından büyük önem taşıdığını da ifade eden Şirin, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak görevimizin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Mahalle ve sokaklarımızda temizliğin sağlanması, pis kokunun ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacı ile bin adet yeni metal çöp konteynerlerini eskileri ile değiştirdik” dedi.




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