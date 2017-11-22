Aliağa’da eğitim kurumlarına belediyeden kış bakımı

Aliağa Belediyesi, bitki gruplarının ömrünü uzatmak, ağaçlara daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla yürüttüğü kış bakımı ağaç budama programına ilçe genelindeki eğitim kurumlarını da dahil etti. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalışma programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren okulların bahçelerinde ağaç budama ve çeşitli bahçe düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarla, mevcut ağaçların kurumuş, kırılmış ve hastalıklı dallarında iyileştirme yapılıyor. Öğrencilerin ders dışı saatlerini geçirdiği okul bahçelerinin daha güzel görünüm sergilemesi için seferber olan ekipler, ilk etapta Ege Üniversitesi Aliağa Meslek Yüksekokulu yerleşkesi, Fatih Ortaokulu ve Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesinde ağaç bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Harun Selim Tosun, programlar dahilinde çalışmalara devam edeceklerini ifade ederek, "Daha Yeşil daha yaşanabilir bir Aliağa için yeşillendirme ve düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. Ağaçlandırma ve bitkilendirme faaliyetlerimizin yanı sıra yaptığımız ağaç bakım çalışmaları ile ağaçların hem daha sağlıklı hem de daha estetik bir görünüme kavuşmalarını sağlıyoruz. İlçe genelinde belirli periyotlarla sürdürdüğümüz ağaç bakım ve budama programımıza eğitim kurumlarını da dahil ettik. Yaptığımız program doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birçok okulda ağaç bakımı ve bahçe düzenleme çalışması yaptık. Belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.