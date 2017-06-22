Aliağa’da kıraathanelere kumar baskını

Alınan bilgiye göre, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar ve tombala oyunlarının oynatıldığı ihbarı alınması üzerine ilçe genelinde kıraathanelere operasyon düzenlendi. Yapılan baskın sonucunda, iki iş yeri sahibi hakkında, ’kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama’ suçundan işlem yapılırken, iş yerlerinde kumar oynarken yakalanan toplam 8 kişiye de 227 TL’den toplam bin 816 TL idari para cezası kesildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kumar ile ilgili olarak yapılan uygulamaların devam edeceği, vatandaşların karşılaştıkları her türlü şüpheli durumda 155 Polis İhbar Hattına bilgi vermeleri gerektiği bildirildi.