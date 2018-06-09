Aliağa’da Ramazan etkinliklerine yoğun ilgi

Her akşam iftardan sonra, ‘Nerede o eski Ramazanlar’ diyenlerin nostalji özlemini giderecek etkinliklere imza atan Aliağa Belediyesi, eski dönemlerde kalan, unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı programlarını Aliağalılarla buluşturuyor. Sanat Sokağı, Helvacı ve Yeni Şakran Mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde tasavvuf müziğinden, şiir dinletilerine, geleneksel gösteri sanatlarından sohbetlere kadar onlarca etkinlik vatandaşlarla buluşuyor.

Ramazan etkinlikleri kapsamında sahne alan eğitmen Çiğdem Dağtekin’in kukla Marmelat ile yaptığı vantrolog gösterisi özellikle çocukların ilgi odağı oluyor. Şovuyla kendisine hayran bırakan eğitmen Çiğdem Dağtekin ve Marmelat kukla çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Yoğun ilgi gören etkinliklerde vatandaşlara ve çocuklara pamuk helva, patlamış mısır ile eski Ramazan günlerini anımsatan Osmanlı şerbeti ve macunu da ikram ediliyor.