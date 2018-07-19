Aliağa’da yaz boyunca etkinlikler tavan yapacak

Kültür ve sanata büyük önem veren Aliağa Belediyesi, yaz sonuna kadar gerçekleştireceği dev konser ve plaj partileri ile Aliağalılara kültür sanat şöleni yaşatacak. Etkinlikler kapsamında Yıldız Tilbe’den Funda Arar’a Sertap Erener’den Cem Adrian’a kadar birçok ünlü sanatçı, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alacak. Aliağa’da yaz ayına damga vuracak konserler Aliağalılara unutulmaz saatler yaşatacak. Yaz ayı etkinlikleri dev konserlerle de sınırlı kalmayacak. Türkiye’nin önde gelen DJ ve sanatçıları, Kuzey Ege’nin incisi Ağapark’ta müzikseverlerin karşısına çıkacak. Ozan Doğulu’dan Doğukan Manço’ya, Derya Uluğ’dan Erdem Kınay’a kadar birçok ünlü DJ ve sanatçı, plaj partileri ile Aliağalıları müziğin doruklarına çıkartacak.
Yazı ayı sonuna kadar devam edecek olan yaz konserlerinin takvimi ise şöyle:
Yer: Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı saat 21.30
28 Temmuz Ümit Besen - Pamela
1 Ağustos Yıldız Tilbe
4 Ağustos Sertab Erener
11 Ağustos Funda Arar
18 Ağustos Edis
25 Ağustos Cem Adrian
Yer: Ağapark
Saat: 16.00
22 Temmuz Doğukan Manço
29 Temmuz Suat Ateşdağlı-Gökçe Kırgız
5 Ağustos Ozan Doğulu
12 Ağustos Merve Özbey-Erdem Kınay
19 Ağustos Bahadır Tatlıöz
26 Ağustos Derya Uluğ