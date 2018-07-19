Aliağa’da yaz boyunca etkinlikler tavan yapacak

Kültür ve sanata büyük önem veren Aliağa Belediyesi, yaz sonuna kadar gerçekleştireceği dev konser ve plaj partileri ile Aliağalılara kültür sanat şöleni yaşatacak. Etkinlikler kapsamında Yıldız Tilbe’den Funda Arar’a Sertap Erener’den Cem Adrian’a kadar birçok ünlü sanatçı, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda sahne alacak. Aliağa’da yaz ayına damga vuracak konserler Aliağalılara unutulmaz saatler yaşatacak. Yaz ayı etkinlikleri dev konserlerle de sınırlı kalmayacak. Türkiye’nin önde gelen DJ ve sanatçıları, Kuzey Ege’nin incisi Ağapark’ta müzikseverlerin karşısına çıkacak. Ozan Doğulu’dan Doğukan Manço’ya, Derya Uluğ’dan Erdem Kınay’a kadar birçok ünlü DJ ve sanatçı, plaj partileri ile Aliağalıları müziğin doruklarına çıkartacak.

Yazı ayı sonuna kadar devam edecek olan yaz konserlerinin takvimi ise şöyle:

Yer: Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı saat 21.30

28 Temmuz Ümit Besen - Pamela

1 Ağustos Yıldız Tilbe

4 Ağustos Sertab Erener

11 Ağustos Funda Arar

18 Ağustos Edis

25 Ağustos Cem Adrian

Yer: Ağapark

Saat: 16.00

22 Temmuz Doğukan Manço

29 Temmuz Suat Ateşdağlı-Gökçe Kırgız

5 Ağustos Ozan Doğulu

12 Ağustos Merve Özbey-Erdem Kınay

19 Ağustos Bahadır Tatlıöz

26 Ağustos Derya Uluğ