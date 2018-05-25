Aliağa’da yeni doğan bebeklere “Hoş geldin” hediyesi

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve ailelerin mutluluğuna ortak olmak amacıyla bebek sahibi olan ailelere “Hoş geldin bebek seti” hediye ediliyor.

Aliağa Belediyesi, yeni doğum yapan anneleri mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Yeni doğum yapan anneler Milletin Ekibi tarafından ziyaret ediliyor ve gözlerini dünya yeni açan minik bebekler için “Hoş geldin bebek seti” hediye ediyor. 0-3 ay bebeklere yönelik başlatılan proje kapsamında anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken ailelerin maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor.

Bebeğini kucağına alan ailelere hediye edilen hoş geldin bebek setlerinde; üst zıbın, patikli pantolon, önlük, eldiven ve şapka, zıbın üstü, zıbın altı, iç zıbın, çıtçıtlı badi, battaniye, eldiven, mendil, çorap, havlu, biberon, suluk, küçük biberon, emzik ve emzik tutacağı gibi ürünler bulunuyor.

“Hoş geldin Bebek” projesinden faydalanmak için Aliağa’da ikamet etme şartı aranırken aileler, ALO 153 Hilal Masa hattını arayarak da talep de bulunabiliyor. Başvuruların incelenmesinin ardından listeler oluşturularak aileler randevuyla ziyaret ediliyor.