Aliağa’daki fabrikalar bölgesine 112 istasyonu kuruluyor

AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, parti ilçe binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, iş ve trafik kazalarının yoğun olduğu Aliağa-Yeni Foça kara yolu üzerindeki fabrikalar bölgesine 112 Acil Servis İstasyonu açılacağını açıkladı. Kazım Sayın yaptığı açıklamada, AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ ve Necip Nasır’ın konu ile ilgili özel olarak ilgilendiğini ifade eden Sayın, "Biz seçim çalışmaları boyunca sivil toplum örgütlerini gezdik vekillerimizle birlikte. Dolaştığımız sivil toplum örgütlerindeki üyelerin ve oranın yönetim kurumlarının Aliağa ile ilgili eksik gördükleri, giderilmesini istediği hususları paylaştık. Genel başkan yardımcımız ve milletvekilimiz sayın Hamza Dağ ile ticaret odasına gittiğimizde oradaki meclis üyeleri ile odanın üyeleri özellikle Yeni Foça yolundaki demir çelik fabrikalarının arasındaki yolun çok kötü olduğunu ve buranın yapılmasını talep ettiler. Ayrıca diğer odalarda da, sivil toplum örgütlerinde de bu konuları notlarımız arasına ekledik. Biz, ticaret odası üyelerine bir söz verdik. Bu yolun yapımını bir de demir çeliklerin oraya 112 Acil Servis kurulması ile ilgili. Dün itibari ile yolun çalışmaları bitti. Yolu hemen hemen demir çeliklerin olduğu bölgede yeniden asfaltlayarak düzgün bir hale getirdiler" dedi.

Kazım Sayın, şöyle devam etti:

"Daha önce sayın milletvekillerimiz il sağlık müdürlüğüyle görüşmüştü. İşin takibini ilçe başkanlığına bırakınca işin takipçisi de biz olduk. Dün de oradan birkaç fabrika sahibi ve birkaç hayırsever insanla görüştük. Bir fabrika sahibinin arsasının kenarında bulunan bir yere, yaklaşık 150-200 metrekarelik bir alana konteynerlerle bir 112 servisi açılması ile ilgili zemin düzeltmesini yaptırdık. Tahminen 2-3 güne orası da faaliyete geçecek. Elektrik, su ve geriye kalan işlerinin tamamı oradaki hayırseverler tarafından yapılacak. Böylelikle hem demir çelik fabrikalarının yolunu yapmış, hem de oraya bir acil servis koymuş olacağız. Dolayısıyla hem demir çeliklere 112 hizmeti verilmiş olacak, hem de acil durumlarda Aliağa’nın ve Foça’nın 112’de bekleme süresi en aza indirilmiş olacak."