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23 Kasım 2017 13:45

Aliağa’nın mahallerinde gelişigüzel atılan çöpler toplandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Bütünşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarına yönelik temizlik çalışması başlatılırken, belediye ekipleri doğaya gelişi güzel atılan cam kırıkları, pet şişeler, poşetler ve çeşitli atıklar topladı.

Aliağa’nın mahallerinde gelişigüzel atılan çöpler toplandı

23 Kasım 2017 13:45


Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Orman ve piknik bölgelerinde yaptığı kapsamlı temizlik çalışmalarıyla vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmaya çalışan Aliağa Belediyesi, Bütünşehir Yasası ile mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerine yöneldi. Mıntıka temizliği programına mahalle yollarını da dahil eden ekipler, çalışmalara Bözköy’den başladı. 17 kişilik ekibin titizlikle yürüttüğü çalışmalar ile doğaya gelişi güzel atılan cam kırıkları, pet şişeler, poşetler ve çeşitli atıklar toplandı. Kötü görüntünün giderilmesi amacı ile yürütülen çalışma kapsamında toplanan çöpler, belediye araçları ile toplama alanına götürüldü.


Vatandaşların daha sağlıklı daha temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Handan Çetiner Şirin, “Daha temiz daha sağlıklı bir Aliağa için çalışıyoruz. Modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında mahalleye dönüşen köy yollarında temizlik çalışması yapıyoruz. Hazırladığımız plan ve program dahilinde çalışmalarımıza Bozköy’den başladık. Sadece çöp konusunda değil, çevre düzeni ve temizliği hususunda da belediye ekipleri büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor” dedi.




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