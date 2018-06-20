Sezona 3.lig parolası ile başlayacak olan Aliağaspor’da transfer hareketliliği devam ediyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı siyahlı yönetim özellikle daha önce üst liglerde profesyonel olmuş futbolcuları takıma katarak kadro kalitesini ve tecrübesini arttırıyor.

Transfer sezonunun hemen başında iç transferde Adnan Malat, Erdoğan Akbey, Aykut Geçmen, Kıvanç Emre Özkal, Yunushan Memişoğlu, Burak Çırım, Bülent Tek, Muhammed Sak ve Ogün Bulut ile yeni sözleşme imzalayan sarı siyahlılar dış transferde ise Ödemiş Spor’dan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Şafak Tiryaki, Adıyaman 1954’ten 24 yaşındaki Arda Saltan, Salihli Spor’dan 26 yaşındaki sol bek Musa Yiğit, Edirne Spor’dan 27 yaşındaki kaleci Emir Korubeyi ile geçen sezon Torbalı Spor’da forma giyen Nijerya asıllı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Billy Auto Michael’e sözleşme imzalamıştı.

Beş futbolcuyu daha renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı siyahlılar son olarak Edirne Spor’dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Namdar, Yeşilova Spor’dan Trinidad asıllı 24 yaşındaki forvet oyuncusu Quesi Jonathan Weston, Turgutlu Spor’dan kanat oyuncusu Ramazan Altıntepe, Bergama Spor’da sağ bek Berk Baran ve Silivri Spor’dan Güray Kula’yı renklerine bağladı.