Alperen’in annesi karar öncesi gözyaşlarına boğuldu

İzmir’de 3 yaşındaki Alperen Sakin’in okul servisinde unutularak ölmesine ilişkin davada bugün karar çıkması bekleniyor. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma öncesi açıklama yapan Alperen’in annesi Buket Sakin, gözyaşlarına tutamayarak adalete güvendiğini söyledi.

"Emsal bir karar olarak hayatımıza girecek"

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Alperen’in annesi Buket Sakin, "Ben oğlumu koruyamadım. Nasıl ki Ceylin’in annesi Eylül’ün annesi, yavrularını koruyamadıysa ben de koruyamadım. Ki ben oğlumla parklarda oynarken bir adım arkasında düşerse diyen duran bir anne. Ama ben oğlumu emanet ettiğim kişilerden koruyamadım. Alınacak karar emsal olarak hayatımıza girecek. Bundan sonrada benzer davalarda önemli bir etkisi olacaktır" dedi.

"Oğlum hakimin sol yanında olacak"

Oğlunun geçtiğimiz 6 Temmuz’da doğum günü olduğunu ve yaşasaydı 4 yaşına gireceğini gözyaşları içinde anlatan anne Sakin, "Oğlum yaşasaydı 4 yaşında olacaktı. Yaşıtları gibi emziğini bırakacaktı. Doğum gününde mumları üfleyecekti. Kocaman gözleri mutluluktan büyüyecekti. Mumları üfleyemedi. Biz oğlumdan sonra doğum günü kutlayamıyoruz. Bugün çıkacak vicdani kararla bizim evde de o mumlar yanacak. Bugün oyun arkadaşları da burada. Unutmayalım ki o bir melek oyun arkadaşlarının oyunlarına katılamasa da o bizim yanımızda. O sol yanımda. Benim sol yanımı çok severdi. Sol yanımda uyur, sol yanımı tutar. Biraz sona mahkeme salonunda da koca adam hakimin de sol yanında olacak" ifadelerini kullandı.