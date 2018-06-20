Avrupa hayali gerçeğe dönüştü

Belediye’nin destekleriyle Avrupa Gönüllü Hizmeti için Yunanistan’a giden Çevik, Başkan Akpınar’a teşekkür ziyareti yaptı.

Gençlere büyük frsat

Karşıyaka’nın Filizleri Projesi ile üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi, gençleri Avrupa fırsatlarıyla da buluşturuyor. Belediye ve Pi Gençlik Derneği işbirliğiyle sürdürülen Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi ile 2015’ten bu yana 100’den fazla genç, 2 hafta - 12 aylık sürelerle Avrupa ülkelerine gitme şansı buldu. Projenin katılımcılarından biri de Karşıyaka’nın Filizleri’nden burs alan üniversite öğrencisi Ozan Kaan Çevik oldu.

En anlamlı teşekkür

Orfeas Organizasyonu ve Xylokastro-Evrostina Belediyeleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında Yunanistan’a giden Çevik, çevre düzenlemeleri konusunda gönüllü hizmette bulundu. Aynı zamanda yabancı dil bilgisini geliştiren ve farklı kültürlerle tanışıp unutulmayacak tecrübeler edinen genç, Karşıyaka’ya dönüşünde Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a teşekkür ziyareti yaptı. Ozan Kaan Çevik, “Yabancı bir ülkede kendi başıma bir şeyler yapabilmek bana gurur verdi. Karşıyaka’nın Filizleri’nden de burs aldım. Karşıyaka Belediyesi’ne ve Başkanımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Karşıyaka Belediyesi’nin bana verdiği fırsatı iyi değerlendirip ben de Karşıyaka’ya hizmet vermek istiyorum” dedi.

Karşıyaka farkı

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da “Karşıyaka’nın Filizleri, göreve geldiğim günden bu yana hayata geçirdiğimiz en doğru ve önemli projelerden bir tanesidir. Gençlerimizin eğitimlerini tamamlayabilmesi için karşılıksız burs veriyoruz. Bunu bireysellikten çıkartıp toplumsal bir desteğe dönüştürüyoruz. Herkes gönlünden kopanı vererek öğrencilerimize burs sağlıyor. Gençlerimize desteğimiz sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Avrupa deneyimi yaşamalarına, yeni kültürler tanımalarına ve arkadaşlıklar kurmalarına olanak tanıyor, Karşıyakalılık farkını orada da yaşatıyoruz. Ozan Kaan da arkeolog olacak bir gencimiz. Engelli bir birey. Yaşama öyle bir sıkı sarıldı ki, engelli olması onun sosyal yaşamda aktif olmasını engellemiyor. Buradan bir mesaj veriyoruz. Gelin hep beraber özgür, bağımsız Türkiye’nin gençliğini birlikte yetiştirelim. Çocuklarımızın daha iyi ortamda üniversite eğitimi almalarını sağlayalım” diye konuştu.