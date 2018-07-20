Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 12:58

Aybal: "Orman yangınlarının başlıca sebebi dikkatsizlik ve ihmal"

Son günlerde orman yangınları artmaya başlarken İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, yangınların başlıca sebebinin dikkatsizlik ve ihmal olduğunu söyledi.

Aybal:

20 Temmuz 2018 12:58


Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları da artmaya başlarken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de bin 347 personeliyle yangınları söndürmek için mücadele veriyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal konuyla ilişkin yaptığı açıklamada bu yangınlarının yüzde 95’inin ihmal ve dikkatsizlikten çıktığını söyledi. Aybal, "İzmir orman yangınları açısında 1. derecede hassas bölgede yer alıyor. 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar 249 yangın meydana gelirken, bunun 79’u orman içi, 170’i ise kırsal yangınlar. Yangınları incelediğimizde 79 yangının 72’sinin ihmal, 6’sının doğal nedenler ve 1’inin kaza olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.


Aybal, ihmal ve dikkatsizliğin önüne geçmenin tek yolunun eğitim ve bilinçlenme olduğunu ancak bunun 40’lı yaşlara gelmiş bireylerden çok daha küçük yaşlarda çocuklarda başlanacak ağaç ve orman sevgisine, bilincine yönelik çalışmalar olacağının da altını çizdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç