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11 Ağustos 2018 20:17

Bahçe Konserlerinde Zakkum’dan cover albüm müjdesi

Türk Rock müziğinin sevilen grubu Zakkum, İzmir’de dinleyenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bahçe Konserlerinde Zakkum’dan cover albüm müjdesi

11 Ağustos 2018 20:17

Grup, yeni cover albüm yapacaklarının da müjdesini verdi.


Raindog ismiyle müzik hayatlarına başlayan; vokalde Yusuf Demirkol, elektro gitarda Salih Eren Parlakgümüş, bas gitarda Ali Emre Yılmaztürk ve davulda Cem Senyücel’in yer aldığı rock müziğin alternatif grubu Zakkum, İzmir Optimum AVM Bahçe Konserleri’nde sahne aldı.


Grubun hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Zakkum’un sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren sevilen grup, dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Cover albüm hazırlığı


Konser sonunda gazetecilerle bir araya gelerek açıklama yapan Zakkum, İzmir’i çok sevdiklerini, aile bağları bulunduğunu ve insanlarının da enerjisinin çok başka olduğunu söyledi.


Son yaptıkları ‘Hatıran Yeter’ coverıyla büyük beğeni toplayan Zakkum grubu, cover şarkıların yer alacağı bir albüm hazırlığı içinde olduklarının da müjdesini verdi.




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