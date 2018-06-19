Bakan Özhaseki vatandaşlara ‘İmar Barışı’nı anlattı

Bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. Çok çarpıcı belediyeler var ‘Elime düşsün de canına okuyayım’ diyen çok belediye var. Sakın ha kanmayın bunlara” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bornova Doğanlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek ’İmar Barışı’nı anlattı. 6 ve üzeri şiddetindeki deprem sayısının son yüzyıl içerisinde tam 56 tane olduğunu, 2 senede bir Türkiye’nin bir tarafında şiddetli deprem meydana geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, ölen insan sayısının 83 bin, maliyetin ise 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.

İzmir’in de İstanbul gibi riskli şehirlerin başında geldiğini belirten Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla şehircilik şurasını topladıklarını ve kentsel dönüşümü gündemlerine aldıklarını belirtti.

“Evlerin mezar olmaması için kentsel dönüşüme bir an önce girmeliyiz”

Deprem olmadan önlem alınması gerektiğini ifade eden Özhaseki, “Deprem olduktan sonra tembel adamlar ‘kader’ diyorlar, böyle kader olmaz. Bizim neyimiz eksik. 50-60 yıllarda göçler olmuş gelmişiz hepimiz bir yerden. Allah’ın takdiri başımızın üzerine ama oturduğumuz yerleri sağlam yapmak bizim elimizde. 50- 60-70’li yıllarda rastgele yaptığımız evlerin bize mezar olmaması için kentsel dönüşüme bir an önce girmeliyiz. Bu amaçla hem evlerimizi sağlıklı hale getirmek hem de emin vaziyete evimizde oturabilmek amacıyla uzun bir yasa zinciri hazırladık. Kentsel dönüşümü hızlandıracak, teşvikler, kiralar yardımı dahil olmak üzere yapı kayıt belgesi hazırladık ve çıkardık. Türkiye’de bulunan tüm evlerin işyerlerinin sayısı 26 buçuk milyon civarında, bunların yasaya uygun olanı yüzde 25 civarında. Geriye kalanlarda aykırılıklar var. Nasıl var? Hazine üzerinde oturuyor, bu sıkıntı. Kaçak durumuna düşüyor. İkincisi arsası almış ama üzerine bir şey yapmış ruhsat yok. Ruhsat olmayınca iskan da yok. Kendi parasıyla almış adam, belediyelere düşen yol göstermekti, yapmamışlar. Belediye başkanlığımda sabredin 3 ay ben size arsa çıkaracağım dedim. 150 bin liraya herekse arsa verdim. Sonra yollarını, parkalarını, camisini yaptım. Zorda olanların hepsine yardım ettim. Binlerce konut yapıldı ama bir tane gecekondu yapılmadı. Bitti. Siz isterseniz çözersiniz kamu gücü var elinizde” diye konuştu.

“100 metrelik gecekonduda oturan kardeşimiz 600 lira ile çarpacak”

80 milyon vatandaşın 50 milyonun devletle ihtilaflı olduğunu kaydeden Bakan Özhaseki, “Ya para cezası var ya elektrik su bağlatamıyorlar, mülkiyetine geçememiş. Yapı kayıt belgesi adı altında yasa çıkardık. Vatandaş kendi rızasıyla gelir, imara aykırı olduğunu söyler, değeri tespit eder. Yüzde 3 devlete verir, devletle helalleşir. 100 metrelik gecekonduda oturan kardeşimiz 600 lira ile çarpacak metrekaresini. E-devlet şifresiyle girecek, adını soyadı yazdıktan sonra ada, parsel numaralarını yazacak ve yapı sınıfını seçecek. Bunu kendisi bildirecek. Sonra senenin sonuna kadar bu para yatabilir. 6 ay var. Bunu yatırdığında devlet kendisine yapı kayıt belgesi verecek. Bunun için kimsenin kapısına mühendis bürolarına gitmeye gerek yok. Yapı kayıt belgesi iskan yerine geçiyor. Bir daha belediyelere gitmenize gerek yok. Çok çarpıcı belediyeler var ‘Elime düşsün de canına okuyayım’ diyen çok belediye var. Sakın ha kanmayın bunlara. Elektrik su bağlanabilir. Kat mülkiyetine geçmek istiyorsanız kendi aranızda anlaşıp kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Kat mülkiyeti aldığınızda ev tapusu almış oluyorsunuz, ev olarak satabiliyorsunuz. Size karşı açılan dava varsa düşüyor, para cezası varsa düşüyor” dedi.

“Rantsal dönüşüm diyor Allah seni ıslah etsin”

Birçok yerde kentsel dönüşüme belediyelerin girmediğini ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, “Belediye girmiyor, ‘riskli bu iş’ diyor. ‘Vatandaşı kim dinleyecek’ diyor. Böyle bir işe girmediklerinden vazifelerini yapmıyorlar. Sonra diyorlar ki ‘Kentsel dönüşüm değil ranstal dönüşüm yapıyorlar.’ Allah seni ıslah etsin. Belediye başkanlarının birinci görevi kentsel dönüşüm yapmak, evlerimizi depreme hazırlamak. Allah korusun deprem geldiği zaman sevdiklerimizi alıp götürüyor. Ülkemizi depreme hazır hale getirmemiz lazım. Gece gündüz bu yasaları bu yüzden yaptık. Hedefimiz önümüzdeki dönem için yılda 500 bin konutu Türkiye’de yıkıp yeniden yapmak. Buna gücümüz yeter, imkanımız var. Belediyelerimiz proje getirdiklerinde bir tek şart istiyoruz; bütün malzemeleri yerli kullanacaklarına dair söz verecekler. Lambaları Çin’den, Kore’den getirmeyecekler yerli. İnşaatta en iyi ülkelerin başında geliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, “Son 2-3 yıl içinde PKK tehdidiyle karşı karşıya kaldık, aslında 50 yıldır vardı. Geçtiğimiz haziran seçimlerinde bunlara akıl verdiler. Bunlara dediler ki ‘Siz çukurlar kazın, sonra arkasında geçin askeri polisi sokmayın. Öz yönetim ilan edin’. 23 vilayeti koparacaklar. Irak’tan Suriye’den koparacakları parçalarla terör devleti kuracaklardı. Biz kararlı davrandık, o katiller sürüsünü temizledik. Ülkemizin dört köşesinde güvenlik var, rahatça sokaklarda gezebiliyor. İçişleri Bakanlığı terör örgütüne katılanları 45 kişi olarak açıkladı, bir önceki senelerde daha fazlaydı. Artık katılanlar olmuyor. Afrin’de öyle bir harekat yaptık ki bütün dünya parmak ısırttık. Onun için ABD ‘Münbiç’te anlaşmaya girelim, girmenize gerek yok’ diyorlar. Artık bomba atamayacaklar, sızma yapıp suikastlar düzenlemeyecekler” diye konuştu.

“Ana muhalefet bunlara destek vermekte beis görmüyor”

Bakan Özhaseki, şunları kaydetti:

“Batı’nın tavrını anlıyorum değerlerimize düşmanlar, oyun oynuyorlar. Ama içimizdeki insanların bunlara destek vermesini anlamıyorum. PKK gibi katil örgüt var mı var. Gelin görün ki ana muhalefet bunlara destek vermekte bais görmüyor. Ben terör karşısında tavır alınmamasını anlayamıyorum. FETÖ’ye bir cümle söylemeyenleri yadırgıyorum, ‘Ben Öcalan’ın heykelini dikerim’ diyen birini ‘cumhurbaşkanlığı yardımcısı yapacağız’ diyen insanları yadırgıyorum. Böyle katiller sürüsene yüz vermek eski Türkiye’ye dönmek demektir Biz aynı gemideyiz. Bizi bölmek isteyenlere karşı uyanık olacağız, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeyeceğiz”