Bakan Özlü’den demir çelik fabrika ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte bir takım temaslar için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Aliağa ilçesine geçerek, Aliağa Habaş Demir Çelik Saç Fabrikası’nın yeni tesislerini ziyaret etti. Fabrika çalışanları ve işçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Bakan Özlü, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette fabrikayı gezen Bakan Özlü, Fabrika Müdürü Haşim Ayten’den bilgi aldı. Fabrikada brifing toplantısına katılan Faruk Özlü, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.