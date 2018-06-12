Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 16:59

Bakan Özlü’den demir çelik fabrika ziyareti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Aliağa’da demir çelik fabrikasını gezdi.

Bakan Özlü’den demir çelik fabrika ziyareti

12 Haziran 2018 16:59


Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte bir takım temaslar için kente gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Aliağa ilçesine geçerek, Aliağa Habaş Demir Çelik Saç Fabrikası’nın yeni tesislerini ziyaret etti. Fabrika çalışanları ve işçiler tarafından büyük ilgiyle karşılanan Bakan Özlü, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarette fabrikayı gezen Bakan Özlü, Fabrika Müdürü Haşim Ayten’den bilgi aldı. Fabrikada brifing toplantısına katılan Faruk Özlü, yaklaşık 2 saat süren ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç