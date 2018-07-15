Bakan Pakdemirli: “Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım”

Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen problemleri hemen çözeceğiz” dedi.

İzmir’de AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, partideki geçmişi nedeniyle teşkilatla uzun zaman birlikte olduğunu ve çalıştığını söyledi. Kooperatifleşmenin önemine değinen Pakdemirli, “Bizde kooperatiflerin örnekleri var ama sayıları iki elin parmaklarını geçmiyor. Ama yurt dışında kooperatif tam bir profesyonel firma gibi yürüyor. Bizim de kooperatifçilik konusunda birlikte iş yapmanın yollarını bulmamız lazım. Birlik olduğumuz zaman güç oluyor” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, tarımda yaşanan sıkıntıları bildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Ortak dert nedir, çok çok harcayıp az az kazanıyoruz. Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen problemleri hemen çözeceğiz. Zor diye bir şey yok diyorum bürokratlarıma, eğer milletin, memleketin, üreticinin, tüketicinin faydasınaysa. Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz. Üretici olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Onlar da evlerine götürdükleri fileleri doldururken biraz daha rahat edecek, ateş pahası filelerle evlerine gitmeyecek. Bunları da çok ince ayrıntılı kontrol ediyor olacağız.”

“Toprakları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz”

Tarım ve ormanın ayrı bakanlıklarda olduğunu, şimdi ise su ve toprağı birleştireceklerini anlatan Bakan Pakdemirli, “Devletin çok münbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, 3-5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak” diye konuştu.

Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi. Önemli olanın bunun adil dağıtımını sağlamak, düzgün kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmamasını önlemek olduğunu belirten Pakdemirli, “Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonundan bir nebze de daha kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, gazetecilerin domates fiyatlarına ilişkin sorusuna, “Patates, domates, bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdürülebilir bir gelir kaynağına üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir” cevabını verdi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra Ödemiş’te bulunan tarımsal kalkınma kooperatiflerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.